NIKOLIJA NOSI VESNINE STARE STVARI: Mini haljinu i kožni korset Jovanovićka izvukla iz maminog ormara! KOJOJ BOLJE STOJI

Nikolija Jovanović nosi stare stvari svoje majke Vesne Zmijanac. Pevačica, koja je svojevremeno važila za najseksepilniju ženu u bivšoj Jugoslaviji, sačuvala je brojne odevne kombinacije, koje već nekoliko godina u svojim javnim pojavljivanjima nosi njena ćerka.

foto: Printscreen Pink

Gostujući u emisiji "Amidži šou" Zmijančeva je otkrila da mnoge stvari čuvaju za njenu stariju unuku Reu, a sve nakon što je Ognjen pokazao kako su haljine i korseti stajali Vesni, a kako Nikoliji.

foto: Printscreen Pink

- To su moje stvari, koje sam ja sačuvala za nju, komade neke, ona je to obukla, ona prva haljina, to je Bože sačuvaj. Ima još stvari koje je ona nosila i koje čuva za Reu - rekla je Vesna.

foto: Damir Dervišagić

Kurir je još 2016. godine objavio da se jedno Vesnino belo odelo našlo na Nikoliji. Velika zvezda bivše Jugoslavije ga je čuvala 20 godina, a onda ga je njena jedinica izvukl aiz ormara i ponela ga u emisiji kod Lee Kiš. Razlika je bila jedna - Zmijančeva ga je iskombinovala s crnom košuljom, dok je Nikolija ispod sakoa nosila beli korset.

