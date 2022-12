BIVŠI MUŽ I SVEKRVA SPREMAJU JOJ PAKAO: Dušanova majka podnosi TUŽBU protiv Tanje Savić! SNAJKA JOJ BRANI...

Tanja Savić nedavno je priznala da više nema nikakav kontakt sa mužem Dušanom Jovančevićem i da joj on ne odgovara na poruke, ali da se sa sinovima čuje redovno. Međutim, problemima nikad kraja, jer pevačicina svekrva Ana planira da pokrene tužbu protiv bivše snaje zato što dve godine nije videla unuke, niti ih je čula.

- Ona sumnja da im je Tanja zabranila da pričaju sa njom, a njen sin Dušan ne želi da se meša u njihov odnos. Tanja je pričala da je imala probleme sa svekrvom koja je uvek bila na strani svog sina. Pričala je da je vredala i da je decu nagovarala da ne vole svoju mamu. Kada su sinovi došli kod Tanje ona je njima zabranial da se čuju sa bakom. Čak kada pričaju sa ocem i pojavi se Ana kako bi ih videla na blic, Tanja tada prekida vezu.

foto: Damir Dervisagic

- Jasno je Dušanu više puta stavila do znanja da on sa decom može da priča, ali da njegova majka ne može. Tanja je jako kivna na nju i ne može da joj oprosti mnoge stvari, jer se kao žena nije saosećala sa njom. Koliko znam do Tanje je sad došla informacija da će Ana da podnese tužbu zato što joj brani da ima kontakt sa unučićima, a na sve to će njihov advokat da napakuje kako i Dušan ne vida decu, kako se čuje sa njima samo kada Tanja to dozvoli, te da im ona nanosi duševnu bol. Ana je navodno bolesna od kada su dečaci došli u Srbiju, jer se razbolela od tuge", kaže izvor blizak pevačici.

"Tanja je rekla da će da sačeka tužbu, a onda će da podnese i ona protivtužbu jer i dalje čuva sve poruke u kojima je svekrva vređala i u kojima joj je pisala da je sinovi ne vole i da je više nikada neće videti nakon što ih je Dušan kidnapovao i odveo u Australiju", završava izvor.

