BAJI MALOM KNINDŽI VRAČARA PROREKLA SUDBINU! Pevač sve pare dao PROROČICI, zbog nje nije otišao na more!

Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža u emisiji ''Amidži šou'' otkrio je da je imao susreta sa vračarom, koja mu je prorekla sudbinu, ali i rekla stvari o njemu, te da je toliko pogodila da joj je ostavio sav novac i na more nije otišao.

- '89 godine sam krenuo na more i u Benkovcima me spopala jedna da mi proriče sudbinu. Rekla mi je takve stvari, kao da živi sa mnom u kući. Da me niko ne zna po imenu i svašta nešto, takve stvari mi je rekla da sam ja izvadio sav novac, ceo novčanik sam joj dao i vratio se za Beograd, nisam na more otišao - rekao pevač u emisiji Amidži šou.

foto: Printscreen

Podsetimo, pevač Baja Mali Knindža dobro je poznat domaćoj publici, a da čuju deo njegove pesme imali su prilike i gledaoci jednog jutarnjeg programa u Americi.

Kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 50:44 MAJKE I SNAJKE SE03 EP78