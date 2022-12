"ANĐELKI NIŠTA NIJE SVETO"! Darija Prpića pogodila IZDAJA: Bez obzira na to što sam BIVŠI, taj čovek je bio moj prijatelj! IZIGRAN

sve ga to pogodilo

Dario Prpić kaže da njegovoj bivšoj supruzi Anđelki ništa nije sveto! Poznati ugostitelj je ljut na glumicu jer je krila da je u vezi sa njegovim prijateljem Marko Ž. Darija je pogodilo to što su mnogi pre njega saznali sa kim je zatrudnela.

- Nisam u kontaktu sa Anđelkom jer mrzim laži, a ona je skrivala istinu od mene. Neke stvari bi trebalo da budu svetinja, kao na primer da ne treba da budeš sa prijateljem bivšeg muža. Ali očigledno postoje oni kojima ništa nije sveto. Bez obzira na to što sam bivši muž, taj čovek je bio moj prijatelj - kaže Dario.

On nije želeo detaljnije da priča o svom bivšem drugu i ženi jer ga, kako ističe, njih dvoje ne zanimaju.

foto: Damir Dervišagić

- Želim da se stavi tačka o ovoj temi! Nije mi bila namera da šalom: "Mogu da im budem kum na venčanju. Nemam ništa protiv da i on uzme moje prezime" nastavljam dalje priču. Mene oni stvarno ne interesuju. Njihov život, njihova stvar. Desilo se šta se desilo, život ide dalje - priča Dario.

Da je i on krenuo dalje, govori i činjenica da je posle razvoda od Anđelke uplovio u vezu sa Anom Pavlović, koju je nedavno verio. Njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i od tada se ne razdvajaju. To pokazuju i fotografije koje Dario često postavlja na društvene mreže, gde njih dvoje zajedno poziraju. Prpić planira da se oženi atraktivnom crnkom, koja iz prvog braka ima sina, baš kao i Prpić. On je sa Anđelkom dobio Jakšu.

foto: Damir Dervišagić

Dario i Ana već neko vreme žive zajedno, a uskoro će pod istim krovom biti i Anđelka i Marko. Glumica je u petom mesecu trudnoće i uveliko pravi planove za useljenje u zajednički stan. Par je čekao sa ovom odlukom mesecima, pošto su krili vezu od porodice i prijatelja.

kurir.rs/informer

