LAĆU PREDUHITRILA SMRT! Nije stigao da dobije dete, nju je izabrao za SUROGAT MAJKU, zvao i ASTROLOGA: Futa ga u svemu PODRŽAVAO!

Milan Laća Radulović po svaku cenu je želeo da se ostvari kao roditelj, pa je uz veliku podršku oca Aleksandra Radulovića Fute i svoje velike prijateljice planirao da postane otac. Ipak, iznenadna smrt u Izraelu sprečila ga je u toj nameri, te mu je ovo ostala poslednja i najveća neostvarena želja.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog pokojnom tekstopiscu, Laća se pre izvesnog vremena sa svojom prijateljicom, koja je prisustvovala i njegovom poslednjem ispraćaju na Novom groblju, dogovorio o svim detaljima kako bi mu ona rodila dete.

On je ovaj proces planirao već duže vreme, a ovom pitanju je hteo da se u potpunosti posveti po povratku s puta u Izrael, s kog se nikad nije vratio. U njegovoj želji da dobije naslednika ili naslednicu apsolutno ga je podržao i njegov otac Futa, koji se posebno radovao što će postati deda, dok je samu Laćinu drugaricu u razgovorima s bliskim osobama nazivao "majkom Radulovića". Koliko je bio posvećen ovoj želji, pokazuje i činjenica da Laća ništa nije hteo da prepusti slučaju, pa se o ovom pitanju konsultovao i sa astrologom, koji mu je rekao koji je najbolji termin za začeće bebe.

- Laća nikad nije krio da želi da se ostvari kao otac. To mu je bila najveća želja, koja, nažalost, nikad neće biti ostvarena. On se o svemu dogovorio sa svojom drugaricom, koja je želela da iznese tu trudnoću i da mu podari bebu. To mu je bio prioritet za 2023. godinu. Hteo je da ceo proces prođe savršeno, pa se čak konsultovao sa astrologom, koji mu je savetovao koji je najbolji deo godine za začeće deteta - kaže naš izvor i dodaje:

- Od samog početka je imao podršku i svog oca Fute, koji je odmah aminovao njegovu odluku. Bio je oduševljen njegovim izborom drugarice za surogat majku, a u razgovorima s bliskim osobama nazivao ju je "majkom Radulovića". Nesrećni Futa se jako radovao što će dobiti unuče i što će se u porodici Radulović nešto lepo desiti i da će se na ovaj način nastaviti njihova loza. Ipak, tragedija u Izraelu je sve ove planove uništila, te je Futi utoliko teže, što iza njegovog sina nije ostao niko ko će ga naslediti i što je on ostao apsolutno sam. Tuga! - navodi sagovornik Kurira.

Kolika je pokojni Milan želeo da se ostvari u ulozi oca, pokazuje i činjenica da je još odavno odabrao imena za svoju buduću decu, a o čemu je govorio i u jednoj emisiji u kojoj je svojevremeno gostovao.

- Voleo bih da imam decu i čak sam mislio da će se, ako budem imao sina, zvati Svemir, a ako bude bila ćerka, zvaće se Justina, po Justini iz "Aleksandrijskog kvarteta", to mi je oduvek bio trip - rekao je Laća, koga je prerana smrt 13. decembra sprečila da ovu želju i ostvari.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:00:37 REALNA PRIČA - MILAN LAĆA RADULOVIĆ - IN MEMORIAM - 20.12.2022.