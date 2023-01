"MOJ BRAT ĆE TE NAUČITI PAMETI, TREBA DA SE UBIJEŠ": Sale Glumac prevario čoveka za pare pa mu još i preti!

Aleksandar Todorović, poznatiji kao Sale Glumac, ne želi da vrati novac čoveku kojeg je prevario za smeštaj na Tenerifama, već mu, umesto toga, šalje preteće poruke, otkriva Kurir!

Našoj redakciji početkom decembra javio se gospodin Dado (puno ime i prezime poznato redakciji) i rekao da je žrtva prevare bivšeg srpskog glumaca, a koji je u središte javnosti nakon mnogo godina došao posle učešća u rijalitiju "Zadruga 5". On mu je uplatio 700 evra, a Todorović je zauzvrat trebalo da mu obezbedi smeštaj na Tenerifama. Čim je novac legao na račun Saleta Glumca, on je tražio još para, a pošto Dado nije hteo da mu pošalje, on ga je blokirao. Ubrzo je priča o toj prevari objavljena u Kuriru, zbog čega je Todorović pobesneo i javio se pretećim porukama Dadu.

- Slušaj, indijanac, sada si mi tako živac. Moj burazer će te pozvati da ti da pare i nauči te pameti - napisao je u prvoj poruci Todorović, na šta mu je Dado odgovorio da će ove pretnje predati policiji. Nakon nekoliko sati Sale Glumac je nastavio da piše. - Propao ti je depozit, da si poslao još 350 evra, bilo bi okej i ti bi imao stan. Sve ovo što si mi napravio, tužiću te. Za 700 evra za mesec dana je super cena za mene, ali ti si idiot i treba da se ubiješ - napisao mu je on. Posle nekog vremena gospodinu Dadu se javio čovek koji se predstavio kao Zoran, brat Saleta Glumca, i obećao da će on vratiti dug. - Zdravo, Dado! Rekao sam ti lepo da za Novu godinu ću imati pare da ti pošaljem, tih 350 evra. Ja kad ti kažem da ću ti dati pare, tako će i biti. A ti nemoj slučajno da ideš na Pink, zar se nismo ti i ja dogovorili. Dobićeš svoje pare, Dado!

Dva dana pred Novu godinu, Dado je poslao poruku Zoranu: "Evo Nove godine. Gde su moje pare?", na šta mu je on odgovorio: - Zdravo, Dado legendo! Nisam još dobio pare iz Grčke. Ne znam kako, kažu niko još nije dobio to za decembar, pomoć plus poklon. Kažu u januaru će biti - pravdao se on. Dado je produžio rok za vraćanje duga, ali ni to Sale Glumac i njegov brat nisu ispoštovali. -I ja treba da poverujem da nemaš 350 evra? Pa ja stvarno nisam toliko glup. Nebitno, rekao sam šta sam imao, neka mi se uplati to do petka, ne želim da novinari pomisle da nešto mutim ako se ovo bude otezalo. Brate, ajde da rešavamo ovo da ne ispada naveliko, on ako stvarno misli da je mangup i da će da me odradi za 350 evra, veruj mi da neće tako da se završi - naglasio je Dado.

