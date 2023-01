Čuvena pevačica Lepa Lukić na estradi je već 50 godina. Njene pesme malo ko ne zna, a o njenoj lepoti se puno pričalo.

Ona je u gostovanju za Puls Srbije na Kurir televiziji otkrila šta je trebalo muškarac da poseduje da bi osvojio čuvenu Lepu Lukić.

- Ja u životu nisam mogla da se odbranim od broja udvarača, ali na neke sam pala. Morala sam da nađem nešto kod momka da mi se sviđa. Kada bi me neko video sa tim dečkom, rekao bi "jao Lepa pa on nije lep". Ja bih tu odgovorila da je on iznutra lep. Možda tebi nije lep, ali je meni lep. Ja sam uvek volela obične ljude i ponašala sam se u kući kao obična žena. Nisam dozvoljavala da moj partner oseti da sam ja nadmena Lepa Lukić. Ne, ja sam samo mogla da ga uzdignem, a ne da ga ponizim - rekla je pevačica.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:46 EVO KAKVE JE MOMKE VOLELA LEPA LUKIĆ! Udvarači su joj samo pristizali zbog njene lepote, ali ona je PAŽLJIVO BIRALA

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je koliko je bilo teško pevačici na početku karijere da otkrije da li joj se neko udvara zbog nje same ili samo zbog slavnog imena, Lepa Lukić.

foto: Kurir Televizija

- Svakom je odgvoralo to što sam ja Lepa Lukić, međutim, ja sam bila lepa žena. Nisam ja ni u snu sumnjala da je on sa mnom samo što sam Lepa Lukić, već njemu jedno i drugo odgovara - istakla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs