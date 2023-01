NADA OBRIĆ NA IVICI EGZISTENCIJE: Primam 16.000 mesečno, a zbog BOLESTI ne mogu da radim! Evo kako preživljava

Nada Obrić iako se nadala da će dobiti nacionalnu penziju kao istaknuti estradni umetnik to se nije dogodilo. Kako je rekla pevačica, ona ima veliku sreću jer joj deca dosta finansijski pomažu, jer da nije tako ne zna kako bi preživela mesec.

"Nemam nacionalnu penziju, imam priznanje ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju. Negde ja krivim same nas zato što nemam nacionalnu penziju. Idiotizam je da ne zaslužujemo nacionalnu penziju. Svaki čovek treba da dobije penziju. Ja sam stara, ne mogu sada da radim, a koje su to pare koje čovek može da zaradi, a da ih ne potroši? Četrnaest godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu", kaže Nada.

"Meni bi nacionalna penzija bila kao trešnja na šlagu, psihički bi mi mnogo značila", iskrena je pevačica.

"Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo, i nacionalno priznanje, a da ne govorim o ostalim nagradama. Eto, nacionalnu penziju jedino nisam dobila".

Sa druge strane, Lepa Lukić je dobila nacionalnu penziju, pored koje ima još dve penzije.

"Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa. Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala", istakla je Lepa koja je zbog tri penzije mnogima trn u oku.

