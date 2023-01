"KUKAJU, MOLE DA SE VRATIM" Milan Milošević otkrio sve o napuštanju PINKA! Evo šta je rekao o NJEGOVOJ ZAMENI!

Milan Milošević iznenadio nas je početkom 2023, kad je saopštio da više neće biti voditelj rijalitija "Zadruga", posle šest godina provedenih na Pinku.

Nije hteo puno da priča o tome tih dana, već se spakovao i otišao na odmor u Austriju. Javnost je odmah počela da nagađa zašto je tako iznenada napustio ružičastu televiziju, ko će ga zameniti u ulozi voditelja i gde će nastaviti karijeru. O svemu tome Milan je pričao u intervjuu za Kurir.

foto: Kristijana Ćaćić

Zašto si odlučio da napustiš Pink? Da li je bilo nekih nesuglasica ili su neki drugi razlozi u pitanju?

- Od 2017. sam bio na televiziji Pink. Prvo kao učesnik rijalitija, potom sam obavljao vrlo uspešno funkciju voditelja narednih pet sezona i doneo sam odluku za koju smatram da je u ovom trenutku naispravnija i najbolja za mene, jer, naravno, razmišljam isključivo o sebi i onome što ja želim u određenom trenutku. Tako sam osetio da je najbolje da izađem iz te priče i evo me sada - slobodan, ne radim više na Pinku, svima želim sve najbolje. Nema tu nekih posebnih razloga, samo moja odluka je bila i u tom trenutku sam je prelomio. Naravno da je bilo nesuglasica i nezadovoljstva, čim sam otišao s tog radnog mesta. Ništa spektakularno, samo više nisam bio zadovoljan time gde jesam, smatram da zaslužujem više i da sam prerastao posao koji sam obavljao i eto - to je razlog zbog koga sam doneo tu odluku.

Da li ti je bilo teško da doneseš odluku?

- Ne. Uopšte mi nije bilo teško da donesem tu odluku, ja sam svestan sebe i koliko sam sebe davao za taj projekat i za sve u životu. U svim poslovima koje sam obavljao davao sam svoj maksimum, to znaju i svi moji bivši nadređeni, tako da nije mi bilo teško. Smatram da je najispravnija odluka koju sam doneo da napustim "Zadrugu", televiziju Pink i da ne budem više deo tog projekta i te priče.

Publika je bila šokirana tvojom odlukom da napustiš "Zadrugu". Da li si očekivao takve reakcije i da li ti gledaoci pišu?

- Za ovih nekoliko nedelja otkako ne radim na televiziji Pink i otkako sam zvanično rekao da više nisam deo te kuće, hiljade i hiljade poruka sam dobio. Ljudi me presreću na ulici, žene i ljudi plaču što ja ne radim tamo. Malo sam šokiran. Narodu i ovaj put kažem da je to isključivo moja odluka i da sam shvatio da više nisam deo te priče niti želim da budem.

foto: Kristijana Ćaćić

Šta su ti kolege rekle? Da li su znali za tvoju odluku i pre nego što si je saopštio ili su i oni bili iznenađeni?

- Pišu mi konstantno, ne mogu da stignem da pročitam sve te poruke. Kukaju, mole da se vratim, pišu mi da nema bez mene "Zadruge". Mogu da im odgovaram, ali evo ovim putem kažem - bez svakoga se može, svako je tvorac svoje sreće i svako ide gde misli da mu je bolje, a ja sam smatrao da mi tamo nije najbolje.

Kako ti se čini Marko Đedović na mestu voditelja "Zadruge"?

- Pročitao sam ko su novi voditelji. Iskreno da ti kažem, nisam gledao, ne pratim više to, mene to ne zanima. Svima želim sve najbolje i siguran sam da za svakog ima mesta pod ovim nebom i da svako treba da dobije šansu.

foto: Printscreen Instagram

Na Instagramu si objavio stori s brojem jedan. Mnogi su to protumačili kao da prelaziš na Prvu televiziju.

- Prvo da objasnim, nikakvog prelaska nema. Nisam ja fudbaler pa da prelazim iz jednog tima u drugi. Ja sam dao otkaz na televiziji Pink, završio sporazumno s njima, više nikakve obaveze nemam prema njima. Gde ću raditi i šta ću raditi isključivo je moj problem. Nigde ja neću preći niti bili ko može mene da menja. Stavio sam broj jedan, ima više značenja, ali jedno je sigurno - da sam broj jedan bio i da ću broj jedan i ostati. Gde ćeš nastaviti svoju karijeru, da li si doneo odluku? - Ponuda ima na sve strane. Od trenutka kad sam objavio i za Kurir potvrdio da ne radim više na Pinku, počele su ponude, međutim sam sebi sam zacrtao da je ovo period kad moram da se odmorim od svega. Od 2017. godine ne spavam, ja sam zamenio dan za noć. Ja ću započeti nešto sasvim novo i siguran sam - svega čega se ja dohvatim će se pozlatiti, a to se pokazalo - sve ono što sam ja radio bilo je najbolje, najgledanije, najtraženije i to znaju svi. Jer da nisam takav bio, ne bih tolike godine bio najgledaniji, najomiljeniji i najomraženiji voditelj. Sve sam bio ja.

Sve je više komentara da se estrada uplašila jer ti znaš mnoge tajne pevača. Da li su te već kontaktirali, vraćaš li se možda u pisano novinarstvo?

- Ja sam novinar bio i ostao. Međutim kada sam bio najvredniji i najbolji novinar koji je donosio najviše priča ušao sam u Zadrugu i prestao da se bavim novinarstvom. Tajne koje ja znam o estradi, mislim da retko ko zna. Nikada ih nisam iznosio niti planiram. Strah sigurno postoji, čak mislim da dobar deo estrade sa mnom funkcioniše isključivo iz tog razloga jer znaju da ja znam. Nikada se nisam bavio tim stvarima i ponoviću više je onoga što nisam napisao u novinarskoj karijeri nego ono šta sam napisao. Neka se ne plaše, neka samo budu ovakvi kakvi jesu neka daju dovoljno materijala da kolege imaju šta da rade a da li ću se vratiti u pisano novinarstvo evo ni na to odgovor u ovom trenutku ne znam.

foto: Milana Pavković

Da li si s nekim od poznatih imao problem zbog toga što si otkrivao sve to što si otkrio do sada?

- Pa kako da ne. To svi znaju. Imao sam ja razne pretnje ucene. Ja sam svakog od njih zvao za komentar za svaku vest koju sam čuo o njima da mi demantuju ili potvrde, ali su oni uvek išli napadom što je izazivalo revolt u meni pa sam namerno pisao sve te stvari, i pisao ono što oni o njima ne žele da se čuje. Kada budu platili da se o njima samo lepo govori i piše to će i dobiti. A do tada neka razmisljaju gde idu sta rade i sa kim se viđaju.

Nedavno se opet potegao tvoj odnos sa Kijom. Šta se tu dogodilo, da li ste u kontaktu da li se viđate, zašto više niste bliski?

- Što se Kije tiče vidim da je to interesantno svima pa evo da pojasnim. Kija i ja smo jako bliski bili, u jednom trenutku je došlo do nekog razlaza do nekih nesuglasica, ali mi nikada nismo uputili ružne reči niti vređali jedno drugo. Mi redovno čestitamo jedno drugom rođendane i praznike sada smo opet bliži nego što smo bili, u super smo odnosima ne viđamo se zbog obaveza ali planiramo neki dobar provod pa možda čak i neko zajedničko putovanje.

foto: Printscreen Instagram

Tužio si Mariju Kulić dokle se stiglo sa tim procesom i šta tražiš?

- Opšte je poznato da sam tužio Mariju nakon svih uvreda koje mi je uputila u najgledanijoj emisiji " Pretres nedelje sa Milanom" , i dobio sam je na sudu i krivično i parnično, do naplate nije došlo jer Marija na računima nema novca. Mnogo nas čeka na naplatu od Marije Kulić.

foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Zašto tvoja kuća koju si kupio bode ljudima oči?

- Pa naravno da bode oči. Sve što je lepo i dobro bode oči, kao i ja. Moja kuća je moja sloboda i svako za to treba da kaže "bravo". Krov nad glavom je najbitniji, posle toliko godina podstanarskog života kupio sam sebi kuću. Uzeo sam je na kredit, jer nisam nikakve ja basosovne cifre dobio od televizije Pink da bih ja mogao da kupim kuću. Moja plata je u tom trenutku bila povoljna da podignem kredit i ja sam to uradio, sredio onako kako ja želim i u nju ulaze samo i isključivo ljudi koje ja volim.

foto: Kristijana Ćaćić

Nekad si radio kao konobar, pa onda novinar u pisanim medijima , zatim učesnik Zadruge pa voditelj. Šta je najteže?

- Da dugo sam radio u ugostiteljstvu i kao šanker i kao konobar i kao menadžer i zaradio mnogo novca. Naučio mnogo jezika zahvaljujući tom poslu i upoznao mnogo divnih ljudi. I kada sam i to radio bio sam najbolji. Kao novinar za veoma kratak period bio sam najbolji najvredniji i najtraženiji novinar a kasnije kada sam ušao u voditeljske vode pokazao sam ko sam šta sam da sam najbolji i broj jedan i da ne postoji niko ko bi mogao bolje da obavlja taj posao od mene. Sve poslove koje sam radio sam voleo, tako da mi nijedan od tih poslova nije teško pao.

