OGLASIO SE MILAN MILOŠEVIĆ POSLE BRUTALNIH PRETNJI: Voditelj otkrio kakve sve JEZIVE poruke dobija, a od nekih se lede i KOSTI

Milan Milošević kaže da ga i te kako pogađaju pretnje koje svakodnevno dobija od fanova rijaliti zvezda Zadruge i da ne zna kako više da se bori sa polusvetom koji ga spopada.

- Naravno da mi nije svejedno. To traje od 2017. godine otkako sam ušao u Zadrugu, samo su se likovi i njihovi bolesni fanatici smenjivali. Ranije sam već govorio o raznim pretnjama o ubistvu majke i mene samog do pretnje paljenja automobila i prebijanja i ne znam šta sve više. Pretili su da će me nabiti na kolac da će mi otići glava sa ramena, da ću slep hodati. Prijavljeno sam razne ološe VTK i prestajala je sve to, ali, nažalost, samo nakratko - priča Milan za Kurir i nastavlja:

- Ove sezone mi uz pretnje najviše žele smrt. Mene krive za razne gluposti i situacije koje rade njihovi favoriti, pa ove sezone me najviše proklinju. Nedavno sam imao zdravstveni problem. Tada su počele da mi stižu poruke da sam zaslužio da umrem, da mi srce stane, da mi Bog vraća sve, prošto sam zanemeo. Jesam na jednu ruku oguglao na sve to, ali nikad ne može da ti bude svejedno kada ti neko želi nešto tako grozno - kaže Milan.

Jezive pretnje upućene su i na račun njegove majke za koju je Milan vezan:

- Majci najviše žele smrt, a neretko mi prete i prebijanjem ni vešanjem u gradovima iz kojih dolaze ukoliko bih se tamo pojavio. Nemam više snage da prijavljujem i da se bavim tom bagrom, ali rećiću vam da sam jednog"koljača" lično ja našao jer je pod istim imenom i prezimenom i istom fotografijom na profilu imao i nalog na Fejsbuku. Tada sam pao kao čovek kao građanin ove zemlje jer sam video i saznao da se radi od detetu od 13-est godina koji mi je najstrašnije pretnje smrću uputio. Nazvao sam odmah majku istog i ona je najpre tvrdila da ne postoji šansa da se radi o njenom detetu dok nisam poslao sve dokaze i onda je usledilo izvinjavanje i moleban da ih ne prijavljujem uz opravdanje da su se zezali klinci kao. Posle toga takve ljude u 99 posto slučajeva blokiram i tako i zaboravim na njih i njihove pretnje i kletve - poručuje on.

