ŠOK! HTELI SU DA ME UBIJU! Tamara Đurić: Sve to zbog Veljinog grama kokaina? Rekao mi je mi ćemo J*BATI I TEBE I TVOG VERENIKA

Veljko Belivuk (36), zvani Velja Nevolja, optužen je za svirepe zločine, nezapamćene na ovim prostorima, zbog čega mu se već uveliko sudi.

Naime, kako je Kurir već objavio, Belivukovi "naslednici", pretili su po društvenim mrežama, pozivali navodne dužnike i vođe drugih navijačkih grupa da "se smire".

Jedna od meta je bila i poznata starleta Tamara Đurić kojoj su u snimku koji je objavljen javnosti pretili i tražili da vrati navodni dug Belivuku.

Starleta se u svom gostovanju u emisiji Sceniranje dotakla tog uznemirujućeg poziva.

- Ne znam ko mi je pretio, neko me je zvao telefonom i to pustio u javnost. Rekao mi je mi ćemo j***** i tebe i tvog verenika, ubiću te, zaklaću te. Pola nije izašlo - rekla je starleta.

Na pitanje voditeljke Ljiljane Stanišić da li je istina da je dugovala Velji Nevolji 200 evra, Tamara je ironično odgovorila:

- Jeste da, došla sam kod njega da kupim gram kokaina. Kod glavnog narko-bosa u Srbiji - rekla je Tamara i istakla da nikada nije kupovala drogu, niti će.

Ona je potom otkrila da li je ovaj poziv prijavila policiji.

- Nisam prijavila to policiji jer nikada ništa nisam prijavljivala. Ljudi rešavaju ubistva, a ja sad treba tamo da dođem i šta onda. Nisam ja ona luda maskota sa one televizije da se žalim šta mi ko piše. Meni kada bi neko otvorio Instagram, pa tu ima robije za 50 godina. Kada bih se ja stvarno osetila ugroženo prijavila bih to - rekla je starleta i dodala:

- Ja ne dugujem novac Veljku Belivuku. Nikada nisam pozajmljivala novac, niti vršila pozajmice. Ne poznajem Veljka Belivuka i Marka Miljkovića lično. Danas vidim da se sve rasvetljava i da ništa ne može nikome da promakne. Nažalost nije rasvetljeno ko mi je digao automobil u vazduh, niti ko mi je pretio, ali je možda policija shvatila da to nije dovoljno važno za istragu.

