POTRESNI DETALJI ŽIVOTA GOCE TRŽAN! Pevačica šokirala priznanjem o bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću

Pevačica Goca Tržan često priča o svom privatnom životu i braku. Pevačica ne krije da je prošla kroz težak period u prethodnom braku.

Naime, Goca je gostovala u jednoj emisiji u kojoj je otkrila da njena ćerka Lena ima oca od svoje četvrte godine.

foto: Ana Paunković

- Da li je tvoja Lena imala oca pored sebe?“ – pitao je voditelj.

foto: Damir Dervišagić

- Pa imala je od četvrte godine, od kako smo Radomir i ja zajedno od tada jeste i to je to prosto i ona i ja imamo sreću da je on ušao u naš život da Lena ima očinsku figuru u kući koja je zdrava i normalna, pokazuje ljubav prema njenoj majci i veliku ljubav prema njoj. Zdravo dete dolazi iz zdrave porodice i srećne porodice gde su i majka i otac srećni ljudi i to ne znači nužno da i jedno i drugo moraju biti biološki roditelji - kazala je Goca u emisji "Pretres" na Hajp televiziji.

Kurir.rs/S.B.

