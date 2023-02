"AKO TREBA IŠČUPAĆU JOJ BEBU IZ UTROBE" Ovako je Zvezdan Slavnić pričao o Anđelinoj trudnoći! Ovo ledi krv u žilama JEZIVO!

Rijaliti učesnik Zvezdan Slavnić ubeđivao je bivšu nevenčanu suprugu Anu da ni po koju cenu neće dozvoliti da mu ljubavnica podari naslednika.

Naime , Zvezdan je u toku razgovara sa Anom rekao da sigurno neće dozvoliti Anđeli da rodi dete i da će, ako bude želela da iznese trudnoću, on da joj iščupa plod iz stomaka.

foto: Printscreen Zadruga

Slavnić je šokirao Anu i ostale zadrugare kad je rekao da ne želi dete iako je mesecima uživao pored Anđele, koju u poslednje vreme sve više šikanira zbog toga što se sada kaje jer je prevario Anu.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ana, ti si bila moja životna kočnica i sad više to nemam. Ne znam šta ću da radim kad je u pitanju Anđela, ali sada, kada si u rijalitiju, ne mogu više ništa. Ne znam kako da ispravim ovo što sam uradio, nema nazad, ali mogu da probam da ispravim neke stvari - počeo je Slavnić, a Ana ga je prekinula:

- A šta ćeš da radiš ako je ovo dete zatrudnelo? Je l' si svestan šta ste radili pred svima? Da su kamere sve snimale i da si, verujem, svestan da s njom možeš da dobiješ dete?

foto: PRITNSCREEN YOUTUBE

- Samo da budem jasan, mene je Anđela terala da joj napravim dete. Pričala mi je da uradim ono, znaš ti na šta mislim. Nisam hteo, ali me na kraju ubedila. Svakako ima da je vodim da abortira ako bude došlo do toga da ostane u drugom stanju. Ne želim dete, imam pravo na to! Ako bude potrebno, mogu i ja da joj ga iščupam iz stomaka! Neću probleme, neću da se zarobim s njom. Ona, ako je pametna, shvatiće da je kiretaža najbolje rešenje. Neću sad da brzamo, mislim da nije trudna - pričao je Slavnić, pa dodao:

- Nerviram se jer nisam hteo da odemo toliko daleko. Mi se malo poznajemo, ali imali smo nešto. Kad sam opet tebe video, bilo mi je jasno da je Anđela niko i ništa u mom životu.

foto: Printscreen

Ana je tada Zvezdanu pokušala da objasni da je morao da zna šta radi i treba da bude spreman na posledice.

- Ti imaš skoro 50 godina. Morao si da budeš svestan svojih dela, svega što si radio. Ne možeš da se ponašaš kao dete, Zvezdane, govorimo o ozbiljnim stvarima. Ti kao da nisi svestan šta si radio. Ne može neko dete da te natera da svr*iš u nju i misliš da neće biti posledica. Molim te, urazumi se, ovo nisi ti, ne znam šta ti se dešava - pričala je Ćurčićka.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Đuričićka je u izolaciji prokomentarisala da joj nije jasno zbog čega Slavnić Ani plasira priču da ne želi dete s njom kad se dobro seća o čemu su ranije pričali.

- U slučaju da sam trudna, oboje smo govorili da to želimo, to nije neka tajna. Rekli smo da bismo bili ponosni roditelji i da bi dete imalo sve za divan život. Otvoreno smo radili na tome, ništa nije bilo slučajno. Primetila sam da Zvezdan namerno plasira drugu priču kod Ane jer i dalje nije siguran u emocije. Misli da ja ne primećujem šta radi, ali uvek kad pričaju, odvoje se negde da ja ne čujem šta je tema. On bi hteo dete sa mnom, to znam, ali je poenta što kod nje priča da ne bi. Vrlo dobro znam koji su bili naši planovi. Ako se desi da sam u drugom stanju, moja odluka bi bila da zadržim dete. Ne zanima me kako se otac ponaša, ja znam da bih bila najbolja majka na svetu - rekla je Anđela na ivici suza.

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, iako je dugo sumnjala u trudnoću, Anđela je večeras i zvanično saopštila Zvezdanu da nije u drugom stanju.

Kurir.rs/Republika

