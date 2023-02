"NE BAVIM SE KRIMINALOM, NIKADA NISAM PLAĆAO DA SE NEKOME NAUDI" Šerif Konjević o nekadašnjoj aferi s pokojnim NINOM!

Šerif Konjević tvrdi da nikada nije plaćao da se nekome naudi, pa su samim tim i netačne priče da je svojevremeno unajmio momke da likvidiraju njegovog kolegu Ninu Rešiča, koji je preminuo 2007. godine nakon teške bolesti.

Sada su se ponovo pokrenule priče da je pokojni pevač preoteo Konjeviću suprugu Jasnu te su se pojavile i Ninove izjave koje je davao u to vreme. U jednoj je tvrdio da je Šerif platio 20.000 evra momcima da ga ubiju.

foto: Fazlagić Jasmin

O tome jedan od najboljih pevača narodne muzike danas kaže:

- Jako je neprijatno kada o sebi pročitam nešto što nema veze sa mojim životom. Nikada se nisam bavio kriminalnim radnjama, malverzacijama i ostalim glupostima koje ne priliče umetniku kao što sam ja. Svoje kolege cenim i poštujem što bi se reklo na zemlji, ali i one koje su nas nažalost napustile. Svako ima pravo da radi onako kako smatra da treba, a ja nikada nisam plaćao nikoga da bi se nekome naudilo. Ne znam da li je to Nino izjavio ili je neko namerno napisao jer on nije više među nama, ali na takve nebuloze ne mogu a da ne odregujem.

Kurir.rs

Bonus video:

05:31 ESTRADNI RAT TRAJE GODINAMA! Šerif Konjević ne može da OPROSTI UVREDU Harisu Džinoviću: Imam i snimak POGODILO ME TO ŠTO JE REKAO!