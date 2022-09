"BILA JE NASRTLJIVA I OPASNA, ALI SAM PRIMAO KANDŽE I OGREBOTINE" Nino je pre 28 godina ovako pričao o ženi koja ga je PROGANJALA

Pevač Nino Rešić 1994. godine odgovorio je na škakljivo pitanje vezano za žene.

Nema ko nije pričao o ljubavnom životu sada pokojnog pevača, a tada je izneo detalje.

- Kako da je otkači kad zakači novu ljubav, a da ga ona, k'o svaka prava "mačka", ne ogrebe tako snažno da jauče dok je živ? - glasilo je pitanje za Nina.

foto: Printscreen YouTube

- O ljubavi je teško uopšteno govoriti jer život često donosi i situacije za koje mislimo da se samo drugima dešavaju, ali ne verujem u ljubav na prvi pogled, nisam avanturista, a presretanja obožavateljki nikada nisam hteo da primetim. Srećom, devojku s kojom godinama živim, Velu, sreo sam pre nego što je počelo ovo ludilo kje se sada oko mene dešava. Ona je sa mnom prošla ceo put, od anonimusa do popularnosti, pa sam siguran u to da je sa mnom samo zato što me voli, kao i ja nju - govorio je Nino pre mnogo godina.

foto: Youtube screenshot

- Međutim, ako čovek želi da sačuva ljubav, ponekad mora malo i da slaže jer istina može da bude veoma bolna, a zbog nepromišljenih reči ili postupaka koji bi partnera mogli da povrede, ljubav se veoma lako pretvara u mržnju. Ima situacija kada moramo oprostiti, ali ima i onih preko kojih se ne sme preći. Život je kratak i glupo je trošiti ga na veze koje ne valjaju. Poštenije je ostaviti nekoga, nego lagati da ga volimo. Ako zavolim ženu koju sam nedavno upoznao, ne mogu da budem sentimentalan prema tome što sam s nekom drugom proveo 20 godina i što nas vezuju uspomene koje su prošlost. Mislim da bi ona i sama osetila da volim drugu, a ako je pametna, znala bi da je bolje da se raziđemo i oboje potražimo neku novu sreću, nego da pred sobom i drugima glumimo porodičnu idilu i da se jedno s drugim mučimo. Teško je ostaviti nekoga, a proći bez posledica i zato na kraju veze čovek mora da bude jak. To znam iz ličnog iskustva. Devojka je bila strašno uporna, nasrtljiva i opasna, ali sve njene kandže i ogrebotine primao sam toliko dostojanstveno da se i danas sebi divim kako sam uspeo u tome - pričao je on 1994. godine za "Sabor".

Kurir.rs/Nportal/Sabor