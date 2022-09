"MORALA SAM DA POTPIŠEM DA NEĆU IZVRŠITI SAMOUBISTVO" Sandra Rešić otkrila privatne detalje, pa se osvrnula na pokojnog oca Nina

Pevačica Sandra Rešić istakla je da je svašta prošla u "Zadruzi", ali i pre i posle svog učešća u rijalitiju.

Ona je istakla da je imala "linč" zbog toga što su mnogi mislili da nije Ninova ćerka.

- Svega je bilo! Znaš kako, imala sam pre par godina medijski linč vezano baš za tu priču da mi Nino nije otac, ali ne pada mi to više teško. Navikla sam na te priče, ogugla sam na sva ta vređanja i te budalaštine, mada se to više i ne dešava na društvenim mrežama, već samo od pojedinih ljudi. Ja im samo kažem da mi ne diraju majku! Mene mogu, mogu da me nazivaju svakojakim imenima, da li sam nečija ćerka ili nisam... Veruj mi da me više ne zanima niti bilo kome šta dokazujem Ne tužim nikoga, ne interesuje me! Ali ko mi dirne Cicu... Nema tu tužbe, biće tu nešto drugo! Šalim se - smeje se Sandra.

Rešićeva se dotakla i svoje pesme, te otkrila da snimanja spota nije bilo nimalo naivno.

- To je zgrada "CIP", razne neke dozvole i papire smo morali da potpisujemo za tu lokaciju. Trebalo je nas troje da se popnemo gore, morala sam da potpišem da neću da izvršim samoubistvo, da neću da skočim namerno - priseća se Sandra, pa dodaje:

- Dosta smo platili to, tako da im ni taj potpis da sam skočila ne bi značio, osim što su uzeli pare. Bilo je to fenomenalno iskustvo, dok se recimo moj dragi reditelj Dejan Milićević katastrofalno proveo zbog visine, koji je sve vreme bio iza nekog stuba i drhtao - smeje se Sandra Rešić u emisiji "Amidži šou".

