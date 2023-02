JAMI JE DEVEDESETIH HARALA SCENOM, A ČUVALI SU JE ONI Pevačica nikad iskrenija - spomenula OPASNE MOMKE, pa priznala da je ZAUZETA

Pevačica Jasna Milenković Jami, koja izgledom privlači veliku pažnju, karijeru je gradila isključivo na muzici, a o njenom privatnom životu se malo zna. Ipak, u poslednje vreme Jami je sve češće prisutna u medijima, a osim za pevačicu vlada veliko interesovanje medija za njenu ćerku Leu.

Pevačica Jasna Milenković je u emisiji "Premijera Vikend- specijal" istakla koliko je ponosna na njenu naslednicu.

- Ona je prepametna i oprezna, ipak je rasla uz mene i zna šta će i kako će u životu. Stalno joj govorim - vodi računa o sebi, nemoj ni zbog koga da se menjaš, čuvaj i menjaj sebe. Kad tako postaviš priču, nikad nećeš imati problem, uvek ćeš biti voljena i zaljubljena. Taj koji se zaljubi u tebe kakva jesi, ako pokuša da te promeni, to neće biti to.

Na pitanje kakvog muškarca danas traži, Jami je rekla:

- Ja ne tražim... Našli smo se (smeh). Kada sam bila klinka, nešto drugo mi je bilo bitno, a danas, ako uspe da me ućuti, u smislu kad on priča, ja da ga slušam, onda je on čovek za mene. Mog čoveka sebično krijem, to je slatko i lepo, neka ostane to prava intima, to je za četiri zida, a ceo svet je naš.

Jami je takođe otkrila da li je i devedesetih, kada je žarila i palila, bilo bezbedno sići među ljude:

- Za mene je uvek bilo bezbedno. Uvek su me opasni momci svojatali, kao:"To je naša klinka". Nikada nisam imala problem, do dana današnjeg. I da neko pomisli da mi neko uradi, pa gde ćeš, ne ide?! To je naša Jami! Ja nisam takva osoba, dugo sam godina na estradi, znaju oni s kim imaju posla.

