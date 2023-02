DANIJEL ALIBABIĆ SE BORI ZA KOLEGE! Naša profesija kao da ne postoji, Kalezić nas je NAPUSTIO, a nije dobio ono što je ZASLUŽIO!

Pop pevač Danijel Alibabić od septembra 2021. godine obavlja funkciju predsednika udruženja estradnih umetnika Crne Gore. Šira javnost saznala je za to kada se kao predsednik tog udruženja obratio javnosti povodom smrti pevača Zorana Kalezića. Tada je i pokrenuto pitanje u kakvom su statusu estradni umetnici u regionu.

foto: Privatna arhiva

- Ozbiljan i zanimljiv zadatak je ispred mene. Zanimljv sa strane jer zaista imam viziju kako i na koji način mogu da doprinesem da status svih izvođača u Crnoj Gori bude ostvaren. Naša profesija kao da ne postoji, jer nigde nismo zavedeni, ali takva je politička situacija da to nije prioritet, no nadam se da će za vreme mog mandata i dovesti to u red - otkriva pevač koji se osvrnuo i na nedavnu smrt poznatog pevača Zorana Kalezića.

- Očekuje se mnogo jer znate kako se komentariše, došao je neko ko je mlad, a pored tih stvari moram da istaknem da je odluka bila jednoglasna, moram opravdati to sve. Imam veliku podršku starijih kolega i to mi veoma znači. Samim tim daću sve od sebe da se regulišu stvari oko pravnih pitanja pa i da na kraju odu u penziju kako i zaslužuju. Imamo primer Zorana Kalezića, koji nas je prerano napustio, a nije dobio staus koji mu pripada i koji je zaslužio - zaključio je pevač.

foto: Privatna arhiva

Inače pored brojnih birokratskih pitanja i stvari koje rešava u svojoj rodnoj Crnoj Gori, Danijel ovih dana boravi u Beogradu gde promoviše novu pesmu za koju kaže da je apsolutno novi muzički izazov za njega.

