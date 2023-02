AMMAR MEŠIĆ OTKRIO KAKO JE DOBIO ULOGU U IGRI PRESTOLA! Opisao iskustvo sa snimanja: SAMO OVO Srbiji fali da bude svetski nivo!

Ammar Mešić, glumac je 2015. godine glumio u epizodi jedne od najgledanijih serija na svetu - Igra prestola.

Glumac je gostovao u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, a između ostalog, dotakao se i toga na koji način je uspeo da završi na setu serije kojom su svi fascinirani.

- Ja sam tu bio statista sa zadatkom. To je bilo u epizodi "Šejm, šejm, šejm" bio sam vrabac. Doduše, ako trepnete nećete me videti. To mi je iskustvo, a to je sve bilo preko Anile Gajević koja je kasting direktor u Sarajevu. Nju sam i upoznao na filmskom festivalu u Sarajevu, pa me ona jednom pozvala, odnosno preporučila za statiranje. To snimanje je sasvim drugačije iskustvo, a to se snimalo u Dubrovniku - otkrio je glumac.

Nakon toga, dotakao se teme šta fali srpskoj produkciji kako bi imala svetski nivo:

- Samo pare. Novac ovde fali i to je to. Što se tiče glumaca, mislim da Srbija ima fantastičan izbor, mladih i starijih. Imamo fantastične filmove i serije,a definitivno nam fali novac koji stranci imaju. Što se tiče rada, oni takođe rade 12 sati, verovatno je i njima naporno, ima svađa... Sve je u suštini isto, samo je razlika u parama.

