ESTRADA I MAFIJA! Senidah nije jedina! Lukasa upucali u nogu, Darka pretukli, a Viki bila usred rafalne paljbe

Veliki broj estradnih zvezda bio je na ivici života i smrti zbog mafijaških obračuna.

Neki kroz taj ružan period prolaze i sad, poput Senide Hajdarpašić, poznatije kao Senidah, koja mora da se skriva zbog opasnosti od odmazde bivšeg saradnika Admira Arnautovića Šmrka. On je, podsetimo, prema izveštaju sarajevske policije, pre hapšenja planirao da teško povredi Senidu tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice.

O tome smo pisali duži vremenski period, detaljno i temeljno, međutim, ovo nije prvi put da estradne ličnosti imaju probleme s mafijom. Neki su imali direktne kontakte s njima, a neki su bili žrtve tih ljudi ni krivi ni dužni.

Viki Miljković jedva je izvukla živu glavu kad se našla na mestu obračuna ljudi iz podzemlja koji se pre devet godina dogodio u tržnom centru u Sarajevu. - Bilo je kao na filmu. Meci su leteli na sve strane. Odmah sam legla na pod jer su šanse za rikošet bile ogromne. Paljba je trajala minut, a meni je to delovalo kao večnost. Gazdarica lokala nas je uvukla u toalet. Svi smo bili u neviđenoj panici, a ja sam sve vreme razmišljala da li je suprug pre pucnjave izašao iz tržnog centra i da li je sačuvao živu glavu. Ubrzo je došla i policija. Upucali su vlasnika kazina i ispaljen je 21 metak iz pištolja - ispričala je ona tada.

Nepoznati napadači pucali su iz vatrenog oružja i pretukli poznatog pevača Darka Lazića. To se desilo 2018. na svadbi u Umčarima, naselju nedaleko od Beograda. Darka su neidentifikovani napadači sačekali oko 23 časa, pretukli ga, a onda i zapucali. Ispaljena su dva metka. S vidljivim povredama, Lazić je hitno prevezen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Aca Lukas ranjen je u februaru 2009. na parkingu ispred svoje zgrade na Novom Beogradu oko 19.30 vatrenim oružjem u desnu butinu. Lukas je tada prevezen u Urgentni centar i nije bio u životnoj opasnosti. Aca je izašao iz zgrade, nameravajući da uđe u svoj automobil "porše kajen", ali ga je kod poslednje u nizu garaža sačekao napadač u crnoj jakni s kapuljačom i tamnim pantalonama. Izvadio je pištolj i ispalio hitac u asfalt, a zatim i u Lukasovu desnu natkolenicu, nakon čega je pobegao.

Jedva preživeo Džaju maloletnik izbo nožem

Na meti problematičnog momka bio je i frontmen Amadeus benda Bojan Tasić Džaja. Njega je u parku nožem ranio mladić, kojeg je čak poznavao: - Pre nekoliko godina su me izboli nožem, jedva sam ostao živ. Bio sam u parku s devojkom, sedeli smo na klupi, on mi je probušio plućnu maramicu, prišao mi je s leđa. Znam ko je taj dečko, on je tada imao 14 godina, više nije među živima -ispričao je u jednoj emisiji.