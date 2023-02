FUDBALER KLEKNUO I ZAPROSIO JE ZA SVOJ ROĐENDAN! Verila se Tamara Milutinović! Dečku dovela polugole Brazilke, a on je ŠOKIRAO

Pevačica Tamara Milutinović napravila je rođendansku proslavu kao iznenađenje svom dečku fudbaleru Darku Jevtiću, ali najveće iznenađenje je tek usledelo.

foto: Pritnscreen/Instagram

U trenutku kada je stigla rođendanska torta za Darka, on je kleknuo, izvadio prsten i zaprosio pevačicu. Tamara je u tom momentu zagrlila fudbalera i počela da plače.

foto: Printscreen

Sve ove momente zabeležila je pevačica Katarina Grujić koja je sa svojim suprugom Markom Gobljićem prisustvovala proslavi, a bila je i njena kuma Adreana Čekić.

foto: Printscreen

- Moja sestra, moj prijatelj, moja duša! Zaslužila si ovakvog čoveka pored sebe, čestitam! - napisala je Katarina Grujić koja se i sama u jednom momentu latila mikrofona.

Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana - rekla je pevačica

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:06 TAMARA MILUTINOVIĆ SA FUDBALEROM OTIŠLA IZ SRBIJE: Pevačica se ne razdvaja od dečka, evo gde zajedno odmaraju! (VIDEO)