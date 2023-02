AGONIJA BIVŠE MIROSLAVOVE LJUBAVNICE I DALJE TRAJE! Ilić i Mirjana ponovo idu na sud! Oglasio se njen advokat, evo šta sad sledi

Mirjana Antonović i Miroslav Ilić već godinama vode veliku bitku. Nekadašnja ljubavnica folkera želi da dokaže da je on otac njegovog sina i u tome je, barem pravnim putem, uspela, ali je onda ta presuda ukinuta.

Mirjana je izjavila da će njen sin i ona početi iznova da se sude sa Miroslavom, te da se neće predati, a njen advokat Vilijam Paspalovski otkrio je šta ih sada čeka.

- Presuda je, kao što znate, ukinuta i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. Suđenje će se nastaviti, formalno bi trebalo da krene ispočetka, ali to tako ne funkcioniše - priča Vilijam.

foto: Nenad Kostić

- Ne smem da otkrivam detalje, ali Apelacioni sud je ukinuo presudu i dao određene instrukcije prvostepenom sudu šta bi trebao da uradi.

Folkerova bivša ljubavnica je, u izjavi koju je dala kada je saznala da je presuda ukinuta, rekla da će njen sin, uz njenu podršku, predati ovaj slučaj i Međunarodnom sudu.

Njen advokat je otkrio šta je ona tačno mislila i šta mogu da postignu ovim potezom.

- Ukoliko je neko nezadovoljan postupkom pred našim sudom, on može da pokrene postupak pred Međunarodnim sudom. Teoretski se i takve stvari dešavaju, ako se dobro sećam tako nešto se desilo i sa Kebom. Mada, koliko sam čuo, u poslednje vreme je sud preopterećen i odbijaju sve, ne znam da li je to tačno, takva priča postoji. Naši ljudi generalno su nezadovoljni domaćim pravosuđem i onda masovno koriste tu mogućnost - priča Paspalovski i dalje ističe da smatra da bi ovaj slučaj trebalo prvo da se reši kod nas, da se iskoriste svi pravni lekovi, pa ako bude potrebe, da se traži dalje.

foto: Nenad Kostić

Antonovićeva, kao što je poznato, želi da dođe do pravde, ali joj ponekad, ističe njen advokat, nije jasno kako stvari ovde funkcionišu.

- Malo je teško Mirjani objasniti neke stvari, da naš sistem se dosta razlikuje od američkog, mislim na pravosudni sistem. Neke stvari su kod njih drugačije, oni su navikli da sud ima aposolutni autoritet, da može da naredi, vrlo su građanima prava ograničena kada je sud u pitanju. Kod nas je to malo tolerantnije, može duže da traje i tako dalje - priča poznati advokat.

- Ljudima sa Zapada je to malo čudno, ali ja sam joj rekao da mi prvo sačekamo pravdu ovde, pa onda dobro razmisliti da li se odlučiti i analizirati slučaj da li treba da se ide u Strazbur. Ja sam pristalica toga da ne treba ulaziti u bitku koju ne možeš da dobiješ. Ako možeš, onda uđi, ali treba biti objektivan. Recimo, oni su nezadovoljni što je suđenje trajalo toliko godina, a sud u Strazburu će analizirati i utvrditi da li je to osnovano ili nije. Kod nas u postupku je došlo do toga da se dvoje, troje sudija promenilo, pa je bila korona, svašta nešto. Sudija koja sada sudi, žena je stvarno profesionalna, vrlo brzo je uradila svoj posao. Strazbur se više bavi propustima, a ne time da li su presudili u vašu korist ili ne. Zato ja kažem, da rešimo prvo problem ovde, pa ako ne bude mogli, onda ćemo videti šta dalje.

foto: Nemanja Pančić, Stefan Stojanović Mondo, Printscreen

Kako je poznato da se Mirjana i Miroslav godinama sude, njen advokat ističe da je sve to moglo biti drugačije.

- Sve je to moglo da se reši pre mnogo godina, tiho, ispod radara, u Americi, priznanjem, niko to ovde ne bi ni znao i ta priča se ne bi otvarala. Došli smo, nažalost, do toga da se ovde sudimo i da nekoliko puta godišnje budu u centru pažnje javnosti - zaključio je Vilijam Paspalovski.

Podsetimo, Miroslav je, izgubio u još jednom sporu protiv Mirjane, tačnije, odbačena je njegova krivična prijava za krivično delo povrede tajne postupka.

kurir/ 24sedam

Bonus video:

00:06 Miroslav Ilić promo