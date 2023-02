DALILA U STRAHU DA ĆE IZGUBITI PARE OD FANOVA! Zapretila poznatom tiktokeru zbog 10.000 €: On sve objavio, pa nastao HAOS

Dalili Dragojević ne sviđa se što se u javnosti pojavila vest o njenoj nedeljnoj zaradi na Tiktoku.

Bivša zadrugarka je zbog toga žestoko napala poznatog tiktokera pod imenom Hame.995, koji na svom profilu redovno predstavlja regionalne rekordere u zaradi, ali i objašnjava na koji način se stiče novac na pomenutoj platformi.

On je tako u jednom od svojih lajvova istakao da se Dalila na kraju prethodne nedelje popela na treće mesto po zaradi od 10.000 evra.

- Dalila se žalila da sam drukara što pričam koliko je zaradila para od Tiktoka. Čujem da je nešto pretila, vređala. Ona se boji naroda da će joj manje giftati (slati poklone, prim. aut.). Zato su te i kaznili. Dalila, izgiftaj svoj novac pa ću te onda staviti koliko si izgiftala novca. Dok tuđi giftaš, nema od toga ništa - poručio je ovaj tiktoker.

Luka Dimitrijević, stručnjak za društvene mreže, istakao je da je vrlo moguće da Dalila od svojih pratilaca više neće dobijati poklone kao do sada, te da će i njena zarada drastično opasti.

- Potpuno razumem Dalilinu reakciju zbog toga što je pomenuti tiktoker javno objavio njenu zaradu. Ovo može izazvati kontraefekat, te da, kao što je i on sam rekao u svom videu, mnogi od njenih fanova više neće hteti da joj šalju poklone. To znači da će i njena zarada biti drastično manja, a to svakako njoj ne ide u prilog. I mnogo poznatiji tiktokeri od nje svoju zaradu kriju kao zmija noge, upravo iz tih razloga. Ko još voli da čuje da neko zarađuje 10.000, 15.000 evra nedeljno, i to na račun onih koji jedva sastavljaju kraj s krajem - završava naš sagovornik.

Podsetimo, Dalila na nedeljnom nivou zarađuje mnogo novca od društvene mreže Tiktok, više od svih poznatijih javnih ličnosti u našem regionu! Tako je ova bivša rijaliti učesnica nedavno od Tiktoka za nedelju dana zaradila čak 15.000 evra, što je automatski stavlja na drugo mesto po zaradi u našem okruženju. Ipak, da ovo nije lak posao i da se do ovog iznosa dolazi uz mnogo truda, pokazuje i činjenica da najveći deo svog vremena ona provodi upravo na ovoj platformi.

