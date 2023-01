POHLEPNA DALILA, MALO JOJ 15.000 € NEDELJNO: Dragojevićki se osladila zarada na Tiktoku pa od fanova traži još para, oni OGORČENI

Dalili Dragojević osladile su se velike sume koje je u poslednje vreme zaradila od Tiktoka, pa od svojih pratilaca tokom uključenja uživo zahteva na prilično bezobrazan način da joj šalju poklone, tj. virtuelni novac.

Bivša rijaliti učesnica se na Tiktoku nekad snima i po 20 sati dnevno i vrlo često i vređa svoje pratioce, napominjući im da joj šalju poklone, a ne samo da gledaju njene prenose.

foto: Shutterstock, Nenad Kostić

- Više nije tajna da Dalila zarađuje velike svote novca od ove društvene mreže, pa čak i do 15.000 evra nedeljno. Ipak, njoj je od kada je postala popularna na Tiktoku novac definitivno udario u glavu. Ponaša se nepristojno i bahato prema svojim pratiocima. Često nas koji je gledamo uživo vređa i govori nam "da ne budemo debili i da joj šaljemo gifove". Traži od nas da budemo ažurniji i nije joj dovoljno samo što gledamo njene prenose već hoće da od nas zarađuje, i to na veliko. Time pokazuje da svoje fanove uopšte ne poštuje i da joj je stalo samo do zarade. Koristi nas kako bi na najbrži mogući način došla do novca - priča jedan od razočaranih Dalilinih pratilaca na Tiktoku, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Tik Tok

- Mnogi od nas su primetili da se Dalila, kako bi zaradila što više gifova, uključuje u lajvove i s ljudima koje ne poznaje i koji se na svojim profilima uopšte ne obraćaju istim ciljnim grupama niti imaju sadržaj sličan njenom. Njoj je samo bitno da oni imaju puno pratilaca i da su popularni, kako bi se i o njih i njihove folovere ogrebala za još koji evro. Nedavno je tako bila i u lajvu s jednim poznatim gej tiktokerom tokom burne svađe sa jednim influenserom, pa je tokom prenosa, koji je trajao malo više od sat vremena, nekoliko puta ponovila i tražila od pratilaca da joj šalju poklone, koji vrede određeni broj novčića. Ništa drugo skoro nije progovarala, samo je kolutala očima i zbunjeno gledala i slušala šta se priča, iako joj te teme očito nisu bile bliske. Bitno joj je samo da što više bude uživo na platformi, kako bi zaradila što više novca od lajva, a to je i preko 200 evra, a dnevno i do 1.000 - završava naš sagovornik, koji je zbog svega ovoga i otpratio Dragojevićku na ovoj platformie.

foto: Printscreen/Tik Tok

Podsetimo, kako je Kurir prvi pisao, Dalili je Tiktok trenutno ubedljivo najveći izvor zarade, pošto joj na Jutjubu u poslednje vreme baš i ne cvetaju ruže, pa ima mnogo manje pregleda nego ranije. S nedeljnom zaradom od 15.000 evra Dalila nije na prvom mestu regionalnih rekordera u zaradi na Tiktoku, već zauzima drugo mesto, iako je samo ona od svih sa spiska poznata široj javnosti.

Kurir.rs/A.P.

