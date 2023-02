POTRESNA ISPOVEST DARKA LAZIĆA RASPLAKAĆE MNOGE! Progovorio o najbolnijoj temi: IZGUBIO SAM GA NA GLUP NAČIN

Pobednik takmičenja „Zvezde Granda“ Darko Lazić u proteklih nekoliko godina prošao je jedan buran i emotivno težak period.

Nakon teške saobraćajne nesreće danima je bio u komi i borio se za život, a posle toga je doživeo još jednu veliku tragediju, izubio je oca Milana.

Darkov tata je preminuo nakon operacije smanjenja želuca i nikada se nije probudio iz anestezije. Mladi pevač priznaje da je ovaj gubitak teško podneo i da je to za njega bio najteži udarac u životu.

Lazić se u jednoj emisiji prisetio saveta koje mu je otac Milan davao godinama, a priznao je da ga je upravo on uveo u ovaj posao.

- Ja sam kao klinac sa svojih deset godina ušao u kafanu. Moj otac je inače bio muzičar, harmonikaš, sećam se da mi je rekao, kakva škola, kafana bre – počeo je Darko i nastavio:

- Sećam se kada sam počeo da pevam, bili smo jedno veče u kafani, ja mu kažem tata, on meni odgovori, nisam ti ja tata, ja sam ti ovde kolega. Od tog momenta smo stvarno imali neverovatan odsnos kao dva druga.

Darko je priznao da mu je bilo jako teško kada ga je izgubio, ali ističe da ne krivi nikoga za njegovu smrt, ali je za njega njegov odlazak nenadoknadivi gubitak.

- Jako mi je bilo teško kada sam ga izgubio, jer sam ga izgubio na jako glup način. On je otišao da se operiše, nažalost nešto se desilo, ne znam da li je anesteziolog ili nešto drugo, ne mogu nikoga da krivim, njega nema pa nema. Napravjena je ta greška i on se nije probudio iz anestezije, nažalost se to desilo tako – rekao je Darko u jednoj emisiji.

Podsetimo, Darko je svom pokojnom tati posvetio i pesmu koja je u njegovoj interpretaciji raplakala milione.

