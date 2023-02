INFLUENSERKA DOŽIVELA NASILJE NA PUTOVANJU! Sve javno ispričala do detalja: Šamarala me je, niko nije hteo da mi pomogne (VIDEO)

Tiktokerka i influenserka Nevena Jovanović doživela je nasilje na putovanju što je podelila na društvenoj mreži "Tiktok". Nevena je pretrpela ogroman stres nakon što ju je nepoznata devojka u autobusu išamarala pred svima.

Naime, vidno potrešena influenserka je podelila svoje iskustvo sa pratiocima a u tom trenutku joj niko nije pomogao od ljudi koji su bili tu , kao ni iz turističke agencije sa kojom je putovala sa drugaricom.

foto: PRINTSCREEN TIKTOK

- Ovo je nešto što se meni dogodilo, razmišljala sam da ćutim i ne spomenem ovo na internetu. Osećate se bespomoćno, niko nije želeo da mi pomogne od ljudi koji su bili okolo. Desila mi se velika greška da sam sa drugaricom išla u Veneciju. Rezervisale smo putovanje preko neke šit agencije. Problem je bio što sam sa drugaricom pričala celu noć, ali nismo pričale na nivou da smo se drale. Devojka iza mene je sedela i govorila mi "Hajde ćuti", meni je bilo presmešno da neko ide i utišava ljude u autobusu, ja se ponašam normalno, ne derem se, ne radim ništa strašno već pričam. Ja sam nju pitala "Je l' imaš neku želju". Bliski ljudi znaju da ja nemam tolerancije na takvo ponašanje. Razgovor se neprijatno završio, ja ne mogu da zaključim da li mene ona zna sa mreža ili ne, s obzirom da je starija žena. Nastavak priče je kada je ona prokomentarisala moje poreklo "Vrati se u Svilajnac odakle si došla". Osoba koja ima duševne probleme proziva ljude na osnovu mesta odakle dolazite. Ja sam njoj tu odbrusila, a ona je krenula na mene, unela mi se u lice, uhvatila za ruku, gde mi je udarila šamar i naočare su mi odletele. Čim se to dogodilo, otišla sam do vodiča da joj kažem šta se desilo, svi su u autobusu videli šta se desilo. Stala sam sa strane i rekla joj "Stani tu da dođe vodič da rešimo situaciju, ja mogu da te udarim a to nije moj fazon". Ona mi je polomila nokat, uvrtala ruku i psovala. Ja sam vodiču pokazala ko je, a ona mi je rekla da ne može da mi pomogne. Šta sada, štitimo nasilnika a za moj problem nema rešenja. Strašno ljudsko ponašanje da kaže da nije videla nasilje koje se desilo. Ja uplakana sedim ceo put i ništa. Ja sam čak i želela da ostanem na granici da je prijavim, ali rezervacija je išla na roditelje od moje drugarice i to bi napravilo mnogo više štete nego koristi. Devojka koja me je udarila me je psovala pred vodičem, a ona nije reagovala. Opsovala sam je jednom a vodič mi je rekao "Sram te bilo". Vodič je hteo da pokaže i dokaže da je ona imala razlog da me udari. Ja sam bila udarena bez validnog razloga. Svi su se pravili kao da se ništa nije desilo. Ja sam devojku koja me je udarila slilkala i slala agenciji slike kako bi mi otkrili njen identitet i pisala im svim na platformama. Imaju 24 sata da mi odgovore inače idu javno, uvek se svima javim privatno kada postoji problem, ali ni oni nemaju respekta prema meni pa ni ja neću prema njima - ispričala je vidno potrešena Nevena.

Inače Nevenu na ovoj popularnoj mreži prati oko 200.000 ljudi.

Kurir.rs/S.B.

