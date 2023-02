ANA MAKAZAMA ISEKLA ZVEZDANOVU LJUBAVNICU?! Uhodila ga satima iz kola, uhvatila kako ljubi devojku, krv ŠIKLJALA na sve strane

Ana Ćurčić navodno izbola je nožem mlađu ljubavnicu nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića, zbog čega umalo nije završila u zatvoru. Aktuelna zadrugarka je pre godinu dana imala sličnu situaciju koja joj se dešava pred kamerama, ali tada nije mogla da kontroliše bes.

Naime, kada je saznala da se sin Moke Slavnića švaleriše s mladom lepoticom, zamalo nije došlo do tragedije, ali, na njenu i na sreću ljubavnice, niko nije stradao.

- Ana je uhodila Zvezdana i pratila svaki njegov korak. Nije imala poverenja u njega. Do nje su dolazile priče da je partner vara i da se vucara s klinkama. Slali su joj razne dokaze putem društvenih mreža, čak i neke skrinšotove, ali ona je sve to potiskivala i nije želela da veruje da je on spreman na takav potez, posebno zbog svega što su zajedno prošli: "On je najbolji čovek na svetu. Znam da su žene ljubomorne jer ga imam samo ja. U inat njima, nikad ga neću prepustiti. Znam da mu smeštaju afere s mladim glupačama. On mene voli i nikad me ne bi prevario", govorila mi je ona, ubeđena da joj je Slavnić veran - počinje prijateljica aktuelne učesnice šeste sezone "Zadruge" za Rijaliti koja u nastavku objašnjava i kako je isplivala prevara.

foto: Printscreen

- Kao što sam rekla, pratila ga je, ali više da mu, kako je ona rekla, čuva leđa. Pričala je da mu ljudi žele zlo, pa je ona morala da bude tu negde da mu se nađe ako zatreba. Zapravo je imala strah da će je prevariti. Kada su ipak do nje došle glasine da on deli stan s lepom klinkom na Vračaru i kada su joj bliske osobe pokazale slike kada su ih uhvatili zajedno, Ana je uzela stvar u svoje ruke. Tada je rešila da prati Zvezdana do stana gde je, navodno, bio s ljubavnicom. Ulovila ga je kada je išao u apartman da se vidi s mlađom devojkom. Čekala je satima u kolima, a onda ih je videla da zajedno izlaze iz zgrade. Krv joj je udarila u oči, držao je tu malu za ruku i ljubili su se. Nije mogla da veruje šta vidi. Doživela je pomračenje i sledećih minuta nije znala šta radi - nastavlja prijateljica kontroverzne učesnice "Zadruge" koja je poslednjih mesec dana glavna tema imanja u Šimanovcima.

foto: Printscreen Zadruga

- Onako besna, povređena, plakala je i nije znala šta da radi. Dohvatila je velike makaze koje je imala u kaseti u kolima. Dok je Zvezdan isparkiravao kola, ona je skočila na ljubavnicu. Počela je da maše makazama i povređuje je. Krv je šikljala na sve strane: "K*rvo mala, sad ćeš da platiš za moje suze. On je moj i ničiji. Biće moj dok ne umremo. Sad ću da ti presudim", galamila je pomahnitala Ana. Zvezdan joj je jedva oteo makaze. Devojka je pala u nesvest. Bila je sva isečena i izgrebana. Zvezdan je jedva obuzdao Anu. Pozvali su Hitnu pomoć, a u međuvremenu su se oboje sabrali i pozvali inspektora koji im je prijatelj i rekli mu šta se desilo. Tako su zataškali ceo skandal i Ana nije završila u zatvoru. Zvezdan je devojci zamazao oči i ona nije tužila Anu - završava izvor blizak Ćurčićki.

kurir.rs/republika

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ