U OVAJ STAN ZVEZDAN VIŠE NEĆE MOĆI DA UĐE Evo gde su živeli Ana i Slavnić, sve puno UMETNINA, KNJIGA i SLIKA a jedan detalj je ŠOK

Ana Ćurčić, sad već bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, svojim ulaskom u rijaliti Zadrugu uzburkala je odnos bivšeg muža i njegove mlade ljubavnice Anđele Đuričić.

Ana i Zvezdan su bili zajedno skoro 15 godina, a ona je, kako su pričale njeni prijatelji, prvog muža, s kojim ima dvoje dece, varala sa Slavnićem.

Nevenčani par je živeo zajedno, a sudeći po snimcima i fotografijama koje je Ana postavaljala na Instagramu, uvek su imali kućnog ljubimca, koje Ćurčićka obožava.

Slavnić, kako je pričala, živeo je u njenom stanu, i po svemu sudeći, neće moći da se vrati u njega kada izađe iz rijalitija.

Stan je, kako se može videti na fotografijama, prepun polica za knjige, na zidovima je mnogštvo fotografija i slika, a enterijer je jednostavan, sa mnogo cveća. Ana je na društvenim mrežama svojim pratiocima pokazivala da je kod njih opuštena atmosfera, da su ko sav normalan svet, ponekad i neuredni, pa se vide i razbacane stvari na sve strane.

Zanimljivo je da na njenom Instagramu nema nijedne slike sa Zvezdanom.

Kako je sama pričala, njihov život nije baš bio skladan, a Zvezdan je često pokazivao svoju mračnu tajnu i tukao je.

- Tukao je Anu svaki put kad se ne bi složila s njegovim mišljenjem. Jedina sam smela da uđem u njihov stan i da kažem: "E sad Ana i ja idemo" i da je izvučem iz toga. On je psihički nestabilan, stalno je pravio scene, i to mnogo gore nego u "Zadruzi". Lomio je stvari preda mnom! Otvarao je prozore da skače, ali, naravno, nikad nije skočio. Ana je stan renovirala milion puta jer bi ga on uništio od besa. Pričale smo o tome kako će ubuduće s njim, pa i posle rijalitija. Rekla sam joj da će da okrene policiju i da ga prijavi! - ispričala je jednom prilikom kuma Milena Kačavenda.

