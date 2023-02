VERICA RAKOČEVIĆ I DALJE NESIGURNA U SEBE! Dizajnerka o manjku samopouzdanja, otkrila zašto joj se Veljko i Elena REDOVNO SMEJU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je 160 odlikovanja Zlatnom medaljom za zasluge povodom Dana državnosti Srbije, a zlatnu medalju za zasluge dobila je i istaknuta modna kreatorka Verica Rakočević, koja je svoje utiske sumirala danas, u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Verica je priznala da je bila ushićena zbog značajnog priznanja koje je dobila.

- Bila sam jako uzbuđena. Najiskrenije, nisam očekivala da neko bitan primeti da to što radim 40 godina vredi. Rekla sam da sam se preispitivala da li ja to zaslužujem ili ne. Onog trenutka kada sam bila svesna šta sam uradila za ovih 40 godina, koliko je toga ostalo zapisano do sada, iza mene, onda sam rekla da ja iza te nagrade mogu da stanem - priča Verica i dodaje:

- Toliko sam bila uzbuđena, smejali su mi Veljko i Elena se kako sam držala ruke u krilu. U svakom normalnom društvu je velika čast i privilegija da dobijete jedno takvo odlikovanje. Ovo je kruna svega što sam do sada uradila u svom poslu.

Iako je priznata i dokazana odavno, Rakočevićka priznaje da je prilično nesigurna.

Stalno sumnjam u sebe, mislim da je to jako dobro, jer vas ta sumnja tera da idete dalje. Oni nisu sumnjali u to, kada smo razgovarali. "Ne znam da li je to pametno, da li zaista to zaslužujem", a Elena mi je rekla:"Mama, da prodaješ kokice 40 godina na ulici, zaslužila si, jer je kontinuitet važan", a da ne pominjem sve te nedelje visoke mode u Parizu, gde je na najbolji mogući način prikazana srpska tradicija. Mnoge revije u svetu, tamo se videla lepota srpskog kulturnog nasleđa. Kada ste u vrtlogu javnog života, onda je vaš život na tacni... Ali to je potpuno iskrivljena slika. Neko ume da se izbori sa tim, ja punim sada 75 godina, ali još uvek se nisam izborila sa tim. Kada je ova nagrada u pitanju, apsolutno mogu da stojim iza nje. Radosna sam i srećna - zaključila je Verica.

