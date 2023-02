"DOKTORI SU MI ZABRANILI DA PEVAM" Tanja Savić otkrila sve o zdravstvenim problemima, ali i PAPIRIMA IZ AUSTRALIJE!

Poznata pevačica Tanja Savić gostovala je u današnjem izdanju emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o svim aktulelnim temama iz svog života. Naime, ona je otkrila kakav zdravstveni problem ima,osvrnula se na razvod od Dušana Jovančevića i otkrila da li su istinite glasine da ima novog dečka - oca dvoje dece.

foto: Kurir Televizija

- Čekam to vreme, baš sam se uželela pevanja. Mnogo je teže repovati i pevati i tu treba mnogo više vazduha. Mnogo je zeznuto i tu je tek problem. Tek je problem u diskotekama gde nema vazduha i ima dima. Vučem i dalje posledice prehlade, imam problema s glasom - rekla je Tanja i otkrila da bi volela da posavetuje mlađe kolege.

foto: Printscreen/Instagram

- Otpevam ''Zlatnik'' bar dva puta u toku noći i uglavnom svi budu zadovoljni. Niko mi ne traži savet, ali bih baš volela. Volim da pomažem svima. Rekla bih im da sačuvaju glas i da budu svoji, da nikoga ne kopiraju. Trebalo je mnogo truda da mi se vrati sve. Morala sam svoje mesto da opravdam, da se opet vratim - rekla je pevačica, a onda progovorila o glasinama da ima novom dečka.

- Moram da demantujem da sam u vezi 3 meseca. Ne zabavljam se ni sa kakvim Lolom. Nije mi jasno zašto mi se nameće tamo neki čovek sa dvoje dece. Verovatno jer mene doživljavaju kao singl majku s dvoje dece. Bolje da mi nađu nekog mlađeg. Ne bih da otkrivam da li se pojavio neko. Volim da se šalim. Nije ni važno da li sam zaljubljena - rekla je Tanja i otkrila da ne zna da li je konačno i papirološki razvedena.

foto: Nemanja Nikolić

- Još nisam proverila da li sam zaista razvedena i da li sam i papirološki slobodna. Moji advokati ne znaju šta se dešava. Nemamo odgovor iz Australije. Bitno je da je sve ispalo kako treba. Videću šta je to, to treba da se desi u naredna 2, 3 meseca svakako. Desi se neki momenat da osećaš prazninu u srcu. Treba čovek da radi na sebi, u zadnje vreme ne slušam nikog i podržavam samo sebe. Uvek sebe poslušam. Ženama bih dala savet da ne odustaju i da imaju decu uz sebe uvek - rekla je pevačica i progovorila o zdravstvenim problemima.

foto: Printscreen/Instagram

- Doktor mi je zabranio da pevam i ne smem te visoke tonove. Mora da se pazi, glas je instrument koji je osetljiv. Vreme je da malo pripazim, da radim neke vežbe za glasne žice da bi se malo povratile - otkrila je Tanja pred premijernim kamerama i progovorila o fotografiji sa Editom Aradinović i šalom koju su njih dve napravile na račun njene tuče sa sestrom Indi.

foto: Printscreen/Instagram

- Mi smo uslikale na aerodromu. To mi je presmešno, Edita i ja smo napravile foru i to je šala. Ništa to nije ozbiljno. Posvađaju se dve sestre. Ne znam ja šta se tu desilo, to će one da kažu. U mojoj porodici je sve super, živimo zajedno, na okupu smo, sve je u redu - poručila je Tanja.

