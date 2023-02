"6 GODINA SAM RADILA BEZ DINARA U ZVEZDAMA GRANDA!" Karleuša otkrila zašto je NAPUSTILA Popovića, dala mu i savet! ŠOK PRIZNANJE

Jelena Karleuša odgovorila je Saši Popoviću koji je izjavio za Kurir da je 300 posto više plaćena nego pre angažmana u Zvezdama Granda.

Jelena je otkrila u svom javnom obraćanju na Instagramu da uopšte nije bila plaćena u "Zvezdama Granda". Ona je istakla da je imala odličan odnos s Popovićem i ovoga puta nije želela da ga uvredi, ali je iznela i svoju stranu priče o angažmanu u "Zvezdama Granda" koji je trajao godinama.

- Obožavam Saleta. Nažalost, sve ovo što je izgovorio je istina, tačno je da sam čitavu svoju karijeru zabranjena što je surova i tužna istina mog života i karijere, velika nepravda i kršenje ljudskih prava, zar ne? Tačno je i da mi je honorar za koncerte porastao za 300 posto, tačnije tri puta je veći. Sada sam najplaćenija, jupi ju! Tačno je da mi je pružio ruku kada niko nije hteo, ali sam ja zato šest godina radila bez dinara jer sam čestit i dobar čovek koji zna da ceni. Odužila sam se. Smatram da jesam, da su "Zvezde Granda" uz mene imale najveći pik i procvat. Isto tako, tačno je da od kada mene tamo nema da "Zvezde Granda" više niko ne gleda. To svi znaju. Otišla sam jer posle šest godina nisu hteli adekvatno da me plate. Ne Saša, već produkcija. Smatram da je bilo mnogo bolje da su me platili. I za kraj, dragi moj Sale, ako su "Zvezde Granda" tako čarobne, zašto nikom drugom nije skakao honorar samo meni? Odgovor je jednostavan, zato što sam se ja za to i borila. Ponoviću "Zvezde Granda" bez mene i ne postoje. Niko o vama ne piše, sem kada me ti pominješ u medijima ili kada neki kandidat moju pesmu. Tako da ti savetujem da se uvede poseban deo o takmičenju "JK blok" gde će pevati samo moje pesme- napisala je Jelena na svom profilu na Instagramu.

foto: Printscreen

Podsetimo, Saša Popović je gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji izjavio da je cena Jeleninog nastupa drastično skočila zahvaljujući popularnom takmičenju.

- Ja Jelenu Karleušu zaista poštujem tu nema šta. Šest godina je bila u Zvezdama Granda. Koliko je ona značila ZG, toliko je i ZG značio za nju. Ako vam kažem da je ona svoj honorar od 2015. do 2020. godine podigla 300 - Jelena Karleuša je bila zabranjena na svim nacionalnim televizijama do 2015. godine. Ona je to i sama rekla u emisiji i zahvalila mi se što sam je dao šansu da se iskaže kroz ovo takmičenje. Jelena Karleuša je svake subote 6 godina mogla da priča i pričala je o pevačima, estradi, istoriji, politici, društvenim temema. Ona je zasigurno mnogo doprinosila, ali i mi smo njoj- kazao je Saša.