BILA JE JAKO BOLESNA, ĆELAVA I TRPELA NASILJE Pratili je skandali i burne veze, a evo gde je sada Zerina - sušta SUPROTNOST

Bivša učesnica "Zadruge" Zerina Hećo promenila je život iz korena kada se udala za Grka, a poznata je po brojnim skandalima koji su je pratili kroz javni život.

Ona se sada zove Atina Zerina Kandola i uživa u izobilju, luksuznim automobilima i putovanjima, a nekada je živela veoma teško o čemu je javno pričala.

Zerina danas živi život iz bajke, potpuno je promenila svoj izgled, stil odevanja i posvećena je svom partneru i ćerkici.

Zerina je bila i učesnica rijaliti programa gde su je pratili mnogi skandali. Ona je imala ljubavne romanse sa Vladimirom Tomovićem, buran odnos sa Banetom Čolakom, vezu sa plesačem Vladimirom Todorovićem.

Zbog Vladimira Tomovića je na kraju obrijala glavu, što je bio veliki šok za sve ukućane, a neki su se i rasplakali. Ubrzo nakon toga Zerina je napustila rijaliti.

Inače, prvi Zerinin rijaliti bio je 2016. godine, kada je učestvovala u "Parovima" gde je ispričala je kako joj je sa 14 godina otkriven tumor, te da je bila podvrgunta brojnim operacijama kako bi se izlečila od te opake bolesti. Zerina je u tom rijalitiju imala intimne odnose s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom pevačice Goce Tržan, te započela emotivnu vezu sa Nikolom Lakićem, bivšim fudbalerom.

Zerina Hećo imala je i buran odnos sa pevačem Dadom Glišićem 2019. godine kada je govorila da ju je maltretirao, kao i da je pobacila njegovo dete, što je on oštro demantovao.

- Znam za Zerinin pobačaj, ali to se desilo mnogo nakon našeg raskida i nema nikakve veze sa mnom. Dete nije moje i to je lako uvideti prema tome kad smo raskinuli, a kad se desio pobačaj. Što se tiče medicinskih detalja i dokumentacije povodom tog događaja, s tim nikada nisam bio upoznat jer se sve dogodilo kada već dugo nismo bili u vezi - rekao je tada Dado za medije.

- Prvo da me žalite neću, ovo je fotografija borca. Ok ne mogu na noge, ok imam anoreksiju, šećer, aritmiju, depresiju, kolaps organizma, dehidraciju, Stokholmski sindrom, traume, nalaze biopsije čekamo, markere radimo sutra opet! Jer jbg valja dokazati narodu da si bolestan fizički. Jer pojedinci se sprdaju sa tim. Ništa fizički ne radi trenutno, ni creva ni želudac, bodu me u noge, jer u ruke nemaju gde više, ali dišem, još uvek dišem, i radi mozak - pisala je Zerina 2020. godine na Instagramu i otkrila šta sve nije u redu sa njenim zdravljem.

Zerina je burnu prošlost ostavila iza sebe, pa sada uživa u ljubavi sa Grkom Karlosom sa kojim će imati svadbeno veselje u maju na Mikonosu.

- To će biti jedno prelepo slavlje uz sve moje drage ljude koji će tog dana doći da uveličaju moju sreću s njim - istakla je ona.

