VOJAŽ SMUVAO ATRAKTIVNU BUGARSKU FOLKERKU! Sve bivše pale u zaborav, evo gde su konačno UHVAĆENI ZAJEDNO!

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, potpuno je odlepio za popularnom bugarskom koleginicom Desitom!

Kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog reperu, on je ubrzo nakon raskida kratkotrajne veze s tiktokerkom Anastasijom Lukić više puta odlazio u Bugarsku, kod svoje nove devojke, koju za sada, po običaju, krije od šire javnosti.

foto: Nenad Kostić

- Vojaž je odlepio za Desitom. On ne krije da ima devojku, da je zaljubljen i da mu partnerka nije Srpkinja. Svaki slobodan trenutak koriste da provedu zajedno, pa kad mu obaveze to dozvole, on na dan-dva ode do Sofije kako bi se videli i malo uživali. Bio je i prošle nedelje tamo, otišao je odmah posle nastupa u jednom klubu u dijaspori. Neki fanovi su ih prepoznali dok su se šetali bugarskom prestonicom, pa se priča brzo proširila. Za sada uživaju, jako im je lepo. Oni su se najpre redovno čuli preko video-poziva, što su i pokazivali na svojim Instagram storijima. Čim su se i uživo videli, shvatili su da je to to i odmah su se i smuvali. Zajedno su malo manje od mesec dana. Da su emocije između njih jake, vidi se i po romantičnim porukama na društvenim mrežama. Ljubav se definitivno ne može sakriti - završava naš izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Desiti je pravo ime Desislava Georgijeva Dimova. Oni već duže vreme jedno drugom sve lajkuju na Instagramu, a ubrzo su fanovi počeli da ih spajaju, pa je tako na Tiktoku izašao klip u kojem se tvrdi da je Desita zaista nova Vojaževa devojka.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, reper je nedavno za domaće medije govorio o novoj devojci koja nije iz Srbije.

- Moja devojka je mnogo poznata, velika je zvezda, uopšte nije iz Srbije. Dosta lako održavam vezu na daljinu, uvek se nađemo u nekoj državi između. Ovo je idealno, nemam stres da moram uvek da budem tu prisutan - izjavio je Vojaž.

foto: Nataša Milenković

Kurir.rs/A.P.

