I ONA JE GREŠNICA! Jovana Jeremić osuđuje LJUBAVNICE, a sad priznala vezu sa oženjenim, evo kako ju je izmanipulisao da bude druga

Voditeljka Jovana Jeremić osuđuje žene koje pristaju da budu druge u odnosu, a kako sama kaže, izvukla je lekciju života kada je u mladosti i sama bila izmanipulisana da bude ljubavnica.

Naime, voditeljka je progovorila o periodu života kad je bila s oženjenim muškarcem, pa naglasila da to ne bi ponovila nikada više.

- Samo jednom mi se to desilo i to kad sam bila vrlo mlada. Nije me koštalo koliko me je bolelo. U tu priču sam uvučena lažima i kad sam shvatila, odmah sam izašla iz te priče. Tad sam shvatila da muškarac mora biti razveden ili u fazi razvoda pre bilo čega što žena želi s njim - ispričala je Jovana , pa otkrila da trenutno ima više udvarača.

- Mnogi bogati muškarci iz inostranstva se otimaju oko mene, to je istina. U pitanju su svetski ljudi. Trenutno sam u fazi biranja. Upravo sam se vratila s ručka na koji sam otišla u četiri sata, a vratila se kući u 23. Iskreno, ima više kandidata, upoznajem ih, ali ovaj put biram muškarca za ceo život. Dosad su to bili muškarci koji su bili pravi izbor za taj momenat, koji su me formirali, i zato danas znam šta hoću, a ja hoću svetskog čoveka.

Voditeljka je uverena da će naći čoveka koji će moći da joj parira.

- Ne da sam sigurna, nego sam ubeđena da ću naći nekog ko će biti daleko jači od mene u svakom smislu. Samo takav ide uz Jovanu. Ako ga nađem, udaću se, ako ne, neću, ja sam inače ispunila formu - poručila je Jovana za Scandal.

