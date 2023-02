SANJA KUŽET PROGOVORILA O AFERI MITO U GRANDU! Voditeljka otkrila kako se Snežana oseća nakon optužbi Dušana Vukadinovića

Voditeljka muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Sanja Kužet, progovorila je o poslu, ali i o "aferi mito" koja danima trese javnu scenu.

foto: Printscreen Amidži šou

Sanja je priznala da je uvek nasmejana i da sve probleme ostavlja kod kuće.

- Odlično sam, raspoložena kad god su snimanja. Osmeh je sastavni deo mog karaktera, to je jedna prirodna reakcija. Kad je čovek profesionalac, svakako, posle toliko godina rada razdvojila sam poslovno i privatno. Iako ima nekih problema, kada stanem na scenu, oni potpuno nestanu. Trudim se da ne razmišljam o stvarima koje se ne tiču posla, fokus mora uvek da bude 100 odsto - rekla je Sanja a onda se osvrnula na negativne komentare i priznala da je uopšte ne dotiču.

- Sve manje čitam komentare o sebi, dobila sam potvrdu od ljudi da su navikli na ono što sam ja, da su me prihvatili onakvu kakva jesam, a kod mene je sve otvoreno i iskreno. Nemam problem sa tim da li su komentri ružni, uglavnom su pozitivni i ulepšaju mi dan.

Sanja se osvrnula i na "aferu mito" i na tvrdnje takmičara Dušana Vukadinovića da je Snežana Đurišić njegovoj majki tražio pare kako bi prošao u naredni krug takmičenja.

foto: Damir Dervišagić

- Naravno da je ženu uzdrmalo, i svakog normalnog čoveka bi uzdrmalo to. S obzirom na to da Snežana ima karijeru i da se pokazala kao čovek mnogo puta, ne mislim da je to nju ni na koji način ugrozilo. Mi smo joj svi dali podršku, ja sam joj lično prižila podršku, smatram da je skroz kolegijalno i u redu. Apsolutno i ja mogu da potvrdim da za sve ove godine rada u Zvezdama Granda nikada nije doveden kredibilitet ovog takmičenja ni na koji način pa ni ovog puta - zaključila je Sanja.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:51 Katarina Živković, Sanja Kužet i Tamara Milutinović mere struk