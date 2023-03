"BAULJALA SAM, BILO MI JE TEŠKO" Ana progovorila o razvodu sa Rastom, otkrila nepoznate detalje, a evo kako DANAS FUNKCIONIŠU!

Odnos Ane Nikolić i Raste, oduvek je intrigirao region.

Pevačica je nakon dužeg vremena, odlučila da otkrije intimne momente, progovori o razvodu i prizna na koji način je uspela da prebrodi neizbrisivu bol.

U "Premijera Vikend Specijalu", otvorila je dušu i ogolila se u potpunosti.

foto: Damir Dervišagić

- Razvod je nešto nalik smrtnom slučaju, a ja sam ga iskusila, sahranila sam oca. Ja sam se udala iz ljubavi, isključivo iz ljubavi. Možda ispada da sam iz te neke ljubavi napravila neke ishitrene poteze. On je jako dobar čovek, njegova porodica je predivna, ja kada ostavim dete kod njih, ja ne razmišljam. Razvod je sa po sebi težak, ko kaže da je to nešto lako, laže. Bilo mi je teško, bauljala sam, bilo mi je loše, teško, verovatno i njemu. Nisam se ja udala da bih se razvela! Ja sam mislila da je to za ceo život, da će to da traje! A onda mi se srušio sneško. I meni i njemu. Mi smo se mnogo smejali, mnogo radovali, taj album koji je sa njim urađen zapravo i zato jeste jedan od najuspešnijih. Bilo kako bilo, znala sam da će biti dobar otac, nikada nisam sumnjala u to - priča pevačica:

foto: Pritnscreen/EKSKLUZIVno

- Možda je bio i mlad da bude odličan u svim sferama, a pre svega je i umetnik. A to je mnogima dovoljno. Meni je važno da smo u dobrim odnosima, shvatili smo da nije dobro po Taru da ostanemo zajedno i razišli smo se ljudski. Iako nekada menjamo to, evo recimo, danas smo super, danas sam odblokirana - nasmejala se Ana i nastavila:

foto: Stefan Stojanović MONDO, Damir Dervišagić

- Ume i on da bude bezobrazan, e tada ja kažem svašta, ali smo se dogovorili da to više ne radimo. Danas smo super i radimo sve da budemo kako treba. Sjajan je otac, a meni je to oduvek to bilo važno jer sam ja rasla bez oca - izjavila je Nikolićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 Ana Nikolić poziva Milicu Pavlović na koncert