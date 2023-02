"IMAM TRAUME OD BRATA, 25 GODINA SAM ŽIVELA U TENZIJI" Ana Nikolić o frustracijama: Kad mi zakuca na vrata dođe mi da uradim JEDNO

Pevačica Ana Nikolić gostujući kod Snežane Dakić otkrila je da su joj ostale traume zbog njenog brata Marka Nikolića koji je insistirao na vojničkoj disciplini.

Na pitanje Dakićeve da li ima osećaj da je bezobzirna prema ljudima, jer je izričita u onim stvarima koje neće, Ana je rekla da joj je zbog brata opala tolerancija.

- Imam dugogodišnje traume od svog brata, koji je fudbaler. On je sve u tajmnigu i vremenu i ja sam se osećala kao da sam na vojnoj vežbi. Kada mi kucne na vrata od sobe pred koncert u određenom ritmu, to je taj čuveni zvuk, a dogovorili smo se u 12 sati na recepciji i ne može tebi da bude više stalo do mog koncerta od mene, a ja već spremna, meni dođe da poskidam ovo sve i da legnem i da kažem "evo nema koncerta" - priča Ana Nikolić.

Na pitanje šta joj je terapeutkinja rekla za te traume, Ana je istakla da joj je rekla da je njena tolerancija na frustraciju potpuno opala.

- Ja sam u tenziji živela 25 godina i moja tolerancija nije opala na frustraciju, već ona ne postoji. Ko mene može da toleriše - može, ko ne može... Nisam više za to - kaže Nikolićeva za Hype Tv.

