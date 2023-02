ANA NIKOLIĆ SE OGLASILA NAKON PRIČA DA IDE NA ODVIKAVANJE! Pevačica otkrila šta će raditi u Austriji

Pevačica Ana Nikolić stala je na put svim spekulacijama da ide u privatnu kliniku na odvikavanje i otkrila o čemu se zapravo radi.

- To je bilo kada su mi postavili pitanja: "Kako se borim sa hejterima?". Pa zavisi, ako mi pređu moju crvenu liniju, a jednoj vagi je ući u crveno je baš teško, jer sam mnogo tolerantna, a kad pređeš, umem da budem škorpija. To je mesto gde želim da idem, nije to klinika, to je više kao banja. Ne bih da zvučim kao baba (smeh), a detoks je od cigareta, korone i ostalo... Ovo nije klinika za odvikavanje - rekla je Ana.

Podsetimo, nedavno je kao bomba odjeknula vest da Ana Nikolić ide u privatnu kliniku u Austriju a izvor za "Alo" otkrio je sve detalje.

- Prijatelji i saradnici su joj predložili da poseti jednu od poznatih privatnih klinika u Austriji gde su boravile mnoge javne ličnosti iz Srbije, a koja se bavi detoksikacijom organizma. Radi se o mestu koje se nalazi u mirnom delu Klagenfurta s pogledom na jezero, a ceo program prilagođen je tako da nakon završenih tretmana i pregleda, osoba koja se podvrgne detoksikaciji organizma bude izuzetno fizički i mentalno spremna za sve životne izazove. Program je baziran na holističkim tretmanima, masažama, limfnim drenažama i konzumacijama prirodnih čajeva koji se specijalno spremaju za ovu kliniku. Ani se izuzetno dopala cela priča, posebno kada su joj prosledili sajt klinike gde je videla kako to sve izgleda.

