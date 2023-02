"NIJE MI SE JAVLJALA MESEC DANA" Ana Nikolić se prisetila sukoba sa Marinom Tucaković! Ovako pevačica priča o pokojnoj UMETNICI

Pevačica Ana Nikolić se prisetila saradnje sa pokojnom Marinom Tucaković, koja joj je za života napisala najveće hitove po kojima je prepoznatljiva.

Spekuliše se da je Anin prvi album "Januar" Marina pisala za Cecu Ražnatović, a Nikolićeva je sada otkrila detalje saradnje sa Tucakovićevom i njenim pokojnim sinom Milanom Radulovićem Laćom, pa priznala zbog čega je Marina bila ljuta na nju mesec dana tokom pripreme njenog poslednjeg studijskog albuma "Klinika".

foto: Printscreen/Instagram

- Moje omiljene pesme su uvek one koje nisu neki megahitovi. U stvari "Labilna" jeste bio megahit, to mi je omiljena jedna od novijih... "Klinika", "Bilo je lepo" i "Nije mi do s*ksa", to smo Laća i ja zajedno radili, pošto je bilo "Opet je mala dama u bioskopu sama" refren... Ja sam pitala Marinu "Da li ti ja ličim na Željka Samardžića", kakva dama u bioskopu sama? I ja u Skoplju kod Darka Dimitrova, odem u hotel i razmišljam na masaži o nekom mom životnom događaju koji će me asocirati na refren da ga promenim... I setim se, nećemo u detalje, ali bila sam jako zaljubljena tamo u nekog tada - ispričala je Ana.

foto: Kurir tv

- I ja sama napišem refren... Malo mi je Laća pomogao, malo ispremeštao reči... Međutim, Marina mi se od tada nije javila mesec dana. Kad god je pozovemo ona kaže "U banci sam". Reko ti si bre neka milijarderka, non-stop si u banci. Ljuta, sujetna, to je neverovatno. Oni su majka i sin koji se vole bezuslovno, a opet se takmiče u tome. Marina mu kaže "Mnogo se mešaš, ja se tebi tako nikad ne bih mešala!", a ja počnem da se smejem i ne verujem - priča Ana.

Ovom prilikom Ana se osvrnula na još jednu anegdotu sa Marinom, o kojoj priča u sadašnjem vremenu, te ne želi da se pomiri sa činjenicom da je više nema.

- Ima jedna slična anegdota... Mi krećemo za Skoplje, a Marina mi kaže "Možeš li da povedeš ovog mog kretena?", ja kažem "Naravno da mogu, ali ženo ja idem da pevam pesme, ja nemam tekstove, a u četvrtak putujem", a Marina mi kaže "Aj ti smršaj do četvrtka, odakle mi tekst". Toliko smo se smejali, "smršaj do četvrtka" mi je bio hit godinu dana - priseća se Ana.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

Podsetimo, Ana Nikolić je svojevremeno bila estradna prijateljica sa Jelenom Karleušom, a zbližila ih je upravo saradnja sa Marinom Tucaković, koja je obema napisala najveće hitove u karijeri. Estradno prijateljstvo je davna prošlost, čemu svedoče prozivke koje upućuju jedna drugoj.

Kurir.rs/24sedam

