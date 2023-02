"ZVAĆU SE VLADIMIR PUTIN" Ana Nikolić o promeni pola Mike i Gibe Vasića! Mika postao Ana Nikolić, HIT reakcija pevačice!

Blizanci iz "Zadruge" i "Velikog brata" Giba i Mika Vasić promenili su pol i postali Ivana i Ana Nikolić, što je Kurir prvi objavio.

Ivana se čak i udala, i to za Nemca, o čemu njena sestra Ana Nikolić nije želela da govori za medije, međutim nisu htele da kriju sreću zbog ispunjenja davnašnje želje.

Pevačica Ana Nikolić, smatraju mnogi, inspirisalo Miku Vasića da se i on baš tako zove sada, kada je postao žena.

- Stvarno top! Ja ću da promenim pol jer mi jedino još to preostaje! Zvaću se Putin Vladimir, i on je vaga. Biće da je to jedini problem, niko nema objašnjenje... Evo, ja imam (smeh) - šaljivo je, u svom stilu, poručila pop zvezda.

