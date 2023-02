ESTRADNI RAT NE JENJAVA Milica Pavlović ŽESTOKO odbrusila Ani Nikolić: Ona je sama sebi NAJVEĆI NEPRIJATELJ

Sukob između Milice Pavlović i Ane Nikolić, po svemu sudeći nije završen, a pitanje je i da li će biti u skorijem periodu.

Nakon što je Ana Nikolić pozvala Milicu Pavlović na svoj koncert koji je najavila za 7. oktobar ove godine u "Areni", mlada pevačica koja je imala spektal u Nišu, prisutnim novinarima je tada, na pitanje da li će prihvatiti Anin poziv, odgovorila odrično, na šta Nikolićeva nije ostala imuna te se oglasila na mrežama i javno pecnula mladu pevačicu.

Tim povodom Milica je sada prvi put progovorila o svemu:

- Ne znam ko mi zavidi, ali navešću Anu Nikolić, koja ponovo priča ružno o meni - počela je Milica, pa nastavila:

- U momentu kada me tvoje kolege pitaju da li bih otišla na koncert, prvo sam žena, znam šta je baviti se ovim poslom. Ja odgovorim lepo, ako me bude pozvala da dođem, otićiću kao gost na koncert, lepo je videti, to bih smatrala adekvatnim izvinjenjem, za ono što mi je priredila, sigurno neću izaći na scenu da pevam sa njom ,,Provereno". Onda doživite da opet krene da priče o meni nešto ružno. Uvidela sam da čovek sam sebi može biti najveći neprijatelj, ja se zaista trudim da se da budem sebi najveći prijatelj, to sam naučila iz ove situacije - rekla je Milica u emisiji Amidži šou.

