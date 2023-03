SAŠA VIDIĆ OPLEO PO ESTRADI! Ocrnio pevačice, ovu nazvao KOBILOM! Ne izbija sa suđenja, ali i dalje URNIŠE Viki, ŠOK INTERVJU

Modni kreator Saša Vidić poznat je kao čovek bez dlake na jeziku, pa neretko žestoko oplete po estradi.

On uvek kaže šta misli, a kad mu se neko ne sviđa, ne bira reči što je i ovog puta bio slučaj.

Saša Vidić kaže da su učesnici "Pesme za Evroviziju" uglavnom grozno izgledali i da je bilo malo svetlih primera među kojima je i pobednik Luk Blek.

- Sviđa mi se dečko koji je pobedio. Pesma lagana, vozi lepo. Trebalo je ovako nešto da se desi. Neko osveženje, nešto novo, dosad je sve bilo dosadno do zla boga. Vizuelno, većina njih je preterala u želji da budu in, pa smo imali cirkus Kolorado na bini. Džipisi je super. Zejna je ozbiljno dominirala prvo glasom, pa onda i vizuelno, ali je pesma go k****. Posle sto godina se pojavio i Filip Žmaher i ispao u polufinalu. Odlično. Tako i treba, neka se vrati u zaborav odakle je i došao. Tijana Dapčević nije prošla u finale, da li ti je to iznenađenje? Od Tijane mi se s***, onolika kobila. Da li je ona još u braku, ne viđam joj muža? Ona je bila skroz ok, pa je postala naporna, kao sa svima dobra, s*** mi se od toga. More marš. Ona i njena sestra, kao da su jedine u Makedoniji koje pevaju, stalno po nekim festivalima. Ali Kaliopi je jedna jedina. Video sam da se i Savka prijavila, pa ispala. Onaj Savo Perović je izgledao kao devojčica iz osmog razreda koja još nije napupela. Kao, pokazuje grudi, kruna na glavi... Užas, neka ide kući, što svi dolaze ovde. Čitao sam neke njegove stavove oko usvajanja dece LGBT populacije. Neka u Crnoj Gori drži slovo! Ali tamo ne sme. I one mučene Frajle, ponadale se da mogu da odu na Evroviziju. Slatke su mi, ali nije to za njih. Suma sumarum, sve mi je grozno sem ovog pobednika. Kao što je Konstrakta osveženje, tako je i on.

Pratiš li skandal u "Zvezdama Granda" oko optužbi da je Snežana Đurišić tražila pare od kandidata? "

- Ju, ju... Da ti kažem, ja verujem da traže pare. Možda ne konkretno ona, ali mislim da ima tog vaćarenja, da se dešava. Pa, od čega živi Đorđe David? Koje tezge ima? Ja nisam čuo iskreno. Pa svi u žiriju su debelo plaćeni, Đorđe odlično zarađuje. Svi treba Popoviću da dignu spomenik, on ih održava u životu. Isto ona mučena Viki Miljković. Kome ona i gde peva? Tamo je jedino Ana Bekuta prava gospođetina, nju boli uvo za sve. Bosanac isto dobro radi, i mučena Ceca. I dalje postoji primitivna publika koja nju sluša. Na sreću, u sve manjem broju, ali ih i dalje ima, tako za nju ima i dalje posla. Plaćeni su svi za žiriranje.

Je pratiš takmičenje, ima li šta da ti se sviđa?

- Sve mi je dosadno, neinteresantno. Ja sam to ranije gledao samo zbog Jelene Karleuše. Alo, gospođa je držala šou! Sad mi sve izgleda kao neko poselo, zabava za sirotinju, jeftin rijaliti program. Sve je Karla nosila. Ne postoji svetla tačka sada tamo zbog koje bih gledao taj šou. Jedino što se tamo menja iz nedelje u nedelju je Ceca. Sve je deblja i deblja. Glava joj je porasla na xxxl veličinu. Nema dalje.

Jel si video kako Ceca menja imidž?

- Ona mi je na bloku svuda, ne želim da je gledam, fuj, ali mi stalno negde iskače. Video sam neku jezivu kombinaciju nedavno sa nekom perikom, istog momenta mi se slošilo. Sve nedostatke koje smo prikrivali dok smo radili zajedno, ona sad izbacuje u prvi plan. One tanane nožice gura svuda, još obuje neke roze čizmice. Kao kancelarijska službenica iz debele provincije. Nju kao frizer da oblači. Kad sam ja vodio računa o njoj imala je stila, kosu, sad je grozno. Čak i ona mučena perika zasebno ne izgleda toliko loše, ali sve skupa je grozno, fuj i bljak. Ne kažu džabe, pobegao si iz sela, ali ono iz tebe neće nikad. Čim nije pod nadzorom profesionalca, selo izbija iz nje. Treba da se ponosi time, a ne kao ona je gospođa, ali na seljački način. Ne ide to, ne, ne. Kad joj vidim negde sliku, tri dana sreće nemam.

Andreana Čekić kaže da ti oprašta uvrede, jer kad si mogao da izdaš Cecu, što ne bi mogao i nju da napadaš?

- Jao, mučenica. Ko se seća te žene? Ja sam je svađom vratio u život, nestala je, potonula, ljudi su zaboravili ko je i šta je, a ona je dno dna u svakom smislu te reči. Vidim da svuda voda mamu, kao da su obe radile u marketu u Austriji, samo u različitim delovima prodavnica, jedna je bila kasirka, druga valjda na delikatesu.

Kako će proći Ana Nikolić sa koncertom u Areni?

- Ona je budala. Pa i ja mogu da zakažem, ali ću da shvatim da ništa nisam prodao. Poenta je da se ta Arena napuni, a ne da se zakaže. Velika je razlika, ogromna. Svako može da zakaže koncert. Anino vreme je prošlo. Nije trebalo ni da dođe, ali je došlo. Ona ne zna da peva. Nikad nije ni znala, uvek je njen izgled bio u prvom planu, ali mi se čini da sada, ni toga nema.

Aleksandra Prijović?

- Ona je mnogo mlada za Arenu, nema dovoljno hitova, rada. Nije se još najela pasulja. Svaka njoj čast, ali mogla je neki manji prostor da zakaže. Ako jedan Adil može da peva u Sava Centru, može i ona. Ne znam šta je sa tim ljudima, Arena, pa Arena. Aman!

Posle njih i Milica Pavlović peva u Areni.

- Ta Milica je poludela. To što je Jelena brani ne znači da će joj doći na koncert i nastupati umesto nje. Koje pesme ona ima, ništa novo, a ni stare ne znam. Sve u svemu, karijere ništa da bi se pucalo na Arenu, glupost totalna. Sve tri imaju neki problematični ego. Nema potrebe da ni jedna ide u tu Arenu. Ali, kako kažu, sam pao sam se ubio. Ko je kriv za te pogrešne odluke? Neka se osvrnu oko sebe i možda će dobiti odgovor.

Jesi li ispratio skandal oko "Koka roka" Laćine pesme koju je objavila Dara, a ispostavilo se da ju je i Jelena kupila?

- Ispratio sam to. Ja neću da ulazim sa Darom u sukobe jer ću je vratiti na fabričko podešavanje i tamo gde je bila kao mala, u svinjac. Ona ne zna ni gde, ni koliko je šuplja, glupa, utripovana, nadmena, bezobrazna bez ikakvog pokrića. Pazi, ona našla da proziva ljude! Sestro na konto čega? Luda li si? Radojka, saberi se! Jelena kaže da je možda Laća obema prodao istu pesmu. Moguće da je to uradio u nekom, da kažemo nesvesnom stanju. Dara ga verovatno zvala, dala malo para, i on takav kakav je, dao joj pesmu. Meni je žao cele te priče i porodice. Tuga ozbiljna. Alo, sahraniš jednog sina, pa ženu, pa drugog sina! Ja ne znam kako je taj čovek i dalje živ i normalan. Ja sam bio Laćin prijatelj i on moj, ali on je debil. Šokiralo me je kako je završio. Čuli smo se često, sprdali, zezali. Nije se čuvao. Nije brinuo za sebe, ni zbog sebe, ni zbog drugih. Ja se nisam još oporavio od njegove smrti.

Da li bi stilizovao Jovanu Jeremić?

- Ne, da li ste normalni? Kakvi, daleko bilo! Ona nema meru, ponašanje, kulturu... Ona jadna nema stila, što nije problem, ali je i luda, a to jeste problem. Mi smo dobri godinama, ali džaba kad je poludela. Ima ona puno pljuvača, neću da budem u tom redu jer lako je pljuvati devojku koja zaista nema stila, šta je tu problem. Ne sviđa mi se to što nosi i kako se predstavlja.

Didi Džej je ušla u svetski džet set.

- Video sam da daje izjave oko Amerike, Super boula. Lutko, i dalje nisi kako treba. Mi smo bili tri godine na suđenju. Sudinica mi je rekla da su me tužili jer su dokoni, pa je predložila da se nagodimo, i ništa nije bilo. Sela je na mesto za optužene. Meni je bila smešna. Na suđenju je bio piš živi, ona obukla crni kostim kao Šanel, veliki šešir, crna torba, dobra neka. Sedi, sva bitna. Kaže sudija, gospođice, molim vas, pa sedite na krivom mestu, tu sede optuženi. Ona kaže da nije znala i da će da se premesti. Rekoh, idi ženo, nemoj više da dolaziš.

Jel se sad sudiš sa nekim?

- Uskoro imam suđenje sa Viki, tužila me je zato što sam rekao da je modni abortus. Ta suđenja me užasno iscrpljuju. Prošli put je ona otkazala, sad ću ja, bolestan sam, ne smem da se nerviram, a i mogu da se ugušim od smrada.

Rada Manojlović je otpustila menadžera, sada joj sestra zakazuje nastupe.

- Ona je super, ali je seljančica. Nije zlurada, što je jako bitno. Čuo sam da kupuje stan, dobro je da je sredila kuću na selu. OK je curica.

A kako ti se čini Tanja Savić?

- Ona je s**bana tim brakom. Taj njen muž je bio ozbiljni korisnik kokaina. Šta ona može, iskrena je, ali takvi uvek na****. Kada je neko dobar čovek, ili mi bar tako zaliči, ja ne mogu da ga gazim. Je l ima na estradi pravog prijateljstva, osim Zlatinog i Gocinog? Može da bude prijateljstva, ali.... Ne znam šta bih ti rekao. Nije da nije teško. Ja sam sa Sekom prijatelj. Mi se posvađamo, ali mi smo koliko-toliko iskreni prijatelji. Ovako, ti ne znaš koje je prijateljstvo pravo, a koje iz koristi. Dok ne pukne, a onda sve izađe na videlo.

Jel znaš da Severina može na tri godine u zatvor zbog pretnji direktorki škole koju je pohađao njen sin?

- Meni je ona mačka prava. Ja ne verujem ni da je prozivala Patrijarha. Seve je luda da nema dalje, carica, ja nju obožavam. Izgleda do j*ja. Volim nju i Jelenu Rozgu. U Srbiji nema lepih pevačica koje dobro pevaju. Ili jedno ili drugo.

Kako nema?

- Pa, ko? Nataša Bekvalac je simpatična, ali je kratka, a i ne peva baš kao Seve i Rozga. Marija Šerifović super peva, ali nije riba. Ne znam da li je Emina iz Srbije, ona je bila baš gadna, a sad je lepa. Top se sredila. Zapravo, ona žena peva bezveze, ali dobro. Jovana Nikolić je jako lepa i peva super. Eto, ipak i ovde može da se nakupi nešto. Lepa je i ona Katarina Grujić, super je mačka, deluje kao rasna Italijanka.

