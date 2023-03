ŠETAJU I DRŽE SE ZA RUKE! Džehva patila za Ninim, mesecima proganja Vildozu, a sad objavila fotku sa dečkom! ŠOK! (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović nije u vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sad je na društvene mreže postavila fotografiju na kojoj se vidi kako drži muškarca za ruku.

Džehva je na svom Instagram proflu podelila fotografiju, ali nije želela da otkriva identitet dečka.

foto: Instagram/teodoradzehverovic

Ona je i ranije dozirano plasirala informacije iz privatnog života u javnost, pa ovaj njen potez nije iznenadio one koji je prate. Prethodnih dana se, inače, pričalo da je pevačica u vezi sa argentinskim košarkašem Lukom Vildozom, koji igra za Crvenu Zvezdu.

1 / 9 Foto: Zorana Jevtić

- Teodora je odlepila za Lukom. Juri ga i uhodi već nekoliko meseci po gradu. Odlazi na ista mesta na koja ide i on, kako bi se kao slučajno sreli. Prva ga je i zapratila na Instagramu, lajkuje mu sve. Kad joj je on uzvratio praćenje, njenoj sreći nije bilo kraja. Oni se i dopisuju, a kada ju je i pozvao na svoju utakmicu s Partizanom, oduševljeno je prihvatila. Nažalost, to je jednostrano. Košarkaš prema njoj gaji samo prijateljske emocije i i ne razmišlja o novoj vezi. To joj je otvoreno i rekao jednom prilikom - rekao je izvor za "Kurir".:

- Luka i dalje jako pati za svojom bivšom devojkom Arijanom Hihon, s kojom je bio u vezi dve godine, a koja ga je ostavila nakon što je videla njegove fotke iz jednog beogradskog noćnog kluba, gde je bio okružen sa nekoliko devojaka. Teodora je svesna toga, ali je rešila da ne odustaje tako lako od zgodnog Argentinca. Svi kažu da bi bili lep par, ali od toga nema ništa. Ona je patila za Ninom, ali je konačno rešila da nastavi dalje, kao što je i njen bivši dečko ubrzo posle raskida našao novu devojku, što i ne krije.

kurir.rs

Bonus video:

00:29 Teodora Džehverović igra oko šipke