"NIJE NEKO KO ĆE SE DOPASTI SVAKOME" Nataša Bekvalac dala sud o nastupu Luke Bleka, evo ko su bili njeni FAVORITI

"Divan šou" je novi zabavni šou na Kurir televiziji, koji će vas zabaviti, nasmejati i ulepšati vam svaki vikend, a pre svega subotu kada će se emitovati u terminu od 14 časova.

Domaćin vaše buduće omiljene emisije je Ivan Gajić, koji je u prvom spektakularnom izdanju ugostio Natašu Bekvalac.

Pevačica je tom prilikom prokomentarisala i Luku Bleka, ovogodišnjeg pobednika koji će predstavljati Srbiju u Liverpulu na takmičenju za pesmu Evrovizije, te nije krila oduševljenje zbog njegovog uspeha.

- Imala sam favorite, Filipa i Džipsija. Luka mi se svideo jako, ali su i oni bili po mom ukusu. Radovala sam se kada se on pobedio jer je drugačiji i poseban. Mislim da je zaslužena pobeda i lepa poruka. Svakako nije neko ko će se sviditi svima i većini, ipak je ovo Balkan. Ali, ja nemam problem sa tim, meni se to dopada. Njegova pojava i muzika nije za svakoga i meni se to jako dopada - prokomentarisala je Nataša.

