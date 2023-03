NAKON NASILJA KOJE JE DOŽIVELA OD BIVŠEG DEČKA, PEVAČICA PONOVO ZALJUBLJENA! Tijana Em uživa u novoj ljubavi

Pevačica Tijana Milentijević poznatija kao Tijana Em otkrila je da je loš period iza nje i da je sada ponovo srećna i zaljubljena.

Mlada pevačica drži privatan život daleko od očiju javnosti. Mediji ulažu sve napore da saznaju ko je njen novi momak, ali im to ne polazi za rukom. Ipak je Tijanu odao osmeh, pa je priznala da je konačno srećna i u ljubavi.

- Ja sam zaista sada srećna i ispunjena već duže vreme ne govorim o tome javno. Svaki put kada sam o tome govorila nije ispalo dobro tako da ću za sada sve to držati za sebe. Kada se to bude nešto ozbiljno, podeliću to sa svima, jedva čekam - zaključila je Tijana.

Podsetimo, Tijana je više puta javno pričala o nasilju koje je doživela od bivšeg dečka bubnjara, ali srećom ona je na vreme reagovala i pozvala policiju.

Kurir.rs/Grand

