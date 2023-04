KATARINA PROGOVORILA O POREĐENJU SA INDI! Pevačica priznala da koristi fotošop, a evo šta kaže o KOLEGINICI!

Katarina Živković nastupala je u jednom beogradskom klubu, gde je sve zasenila svojom pojavom.

Ona je bila veoma raspoložena, te je rado odgovarala na pitanja okupljenih novinara. Mnogi su konstatovali da fizički dosta podseća na koleginicu Indi Aradinović, a Kaća je sada to i prokomentarisala, i dotakla se fotošopa.

- Indi je prelepa. Što se tiče sličnosti između nas dve, mislim da koristimo isti fotošop ili filter. Sada svuda imamo filtere, neka se obrađuje ko želi. Da li to bilo koga remeti? Vi vidite kako ja izgledam uživo. Nemam ništa protiv toga, i sama obrađujem fotografije, kada mi se nešto ne dopada, sredim to. Pa sada svi to rade - rekla je ona i otkrila šta joj se trenutno ne dopada na sebi:

- Nos mi izgleda veće. To mi smeta, ali ništa specijalno jer imam taj filter kojim mogu to da sredim. Tako da nisam razmišljala o korekciji, to samo ja vidim.

Živkovićeva se dotakla i svog emotivnog života.

- Što se tiče ljubavi, to je kod mene jedno mirno more. Zašto bi žena sijala zbog muškarca? Treba da sija zbog sebe, naravno, da bude lepa sebi, pa onda i drugima. Nisam razočarana, ali mi niko od mojih momaka očigledno nije odgovarao čim nisam ostala sa njima.

Na pitanje kakav muškarac treba da bude da bi je svojio, Katarina je odgovorila:

- Moji standardi su zaista visoki. I zahtevam sve da ima. Najviše treba da ceni mene i moj posao. Da uživa zajedno sa mnom - rekla je ona.

