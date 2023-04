ĐANI JE SADA KRUNISANI KRALJ BAKŠIŠA! Publika po celom telu KITILA pevača, a kada je ponestalo mesta, GURALI NOVAC U ČARAPE!

Radiša Trajković Đani već neko vreme nosi titulu "kralj bakšiša", zapevao je na jednom veselju, a snimak je dospeo u javnost i mnoge ostavio bez reči.

Naime, njemu su gurali bakšiš gde su stigli: u čarape, košulju, oko glave su mu lepili evre, a pevač je za jednu pesmu zaradio na hiljade evra.

Na snimku Đaniju gosti daju novčanice od 50 i 500 evra, a nema sumnje da se baš opario to veče.

"Da li je ovo moguće?!", "Stavljanje para u dekolte je zaborav", "Čovek za jedan stih uzeo hiljade evra, ovo je nemoguće!"... su samo neki od komentara.

Podsetimo, Đani uvek napravi ludu atmosferu na slavljima, zbog čega ne štede za bakšiš. Folker je privukao veliku pažnju kada je svojevremeno na jednom privatnom slavlju pio alkohol iz nošene cipele, te se tada našao na meti negativnih komentara.

- Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natera da se popnem na sto. To ja sam osetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu - rekao je Đani tada.

