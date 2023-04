BRUTALNO OGLAŠAVANJE NAJBOLJE DRUGARICE! Tijana Ajfon progovorila o NEMILOSRDNIM AKCIJAMA Maje i Zvezdana: Nek radi šta hoće!

Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon oglasila se za domaće medije nakon vrele akcije svoje drugarice Maje Marinković i Zvezdana Slavnića.

Zvezdan je, naime, posle višesatne drame sa Anđelom Đuričić, sa kojom je stavio tačku na odnos, završio sa Majom Marinković, o čemu od jutros bruji cela Bela kuća.

Taki Marinković, Majin otac, i dalje se ne oglašava, a mi smo pozvali njenu drugaricu Tijanu Ajfon.

Bilo je pitanje trenutka kada će se to desiti, nisam iznenađena jer je sama to nagoveštavala. Na svako pitanje da li voditelja da li novinara, da li gaji simpatije prema Zvezdanu, nikad to nije negirala, već je između redova najavljivala šta će se desiti iza prve krivine. Nisam iznenađena, neka radi šta hoće. Pratimo dalja dešavanja - rekla je Tijana.

