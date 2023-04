ALEKSANDRA PRIJOVIĆ NIKAD ISKRENIJA! Pevačica otkrila koje sve probleme redovno ima sa Filipom i priznala kada izlazi NOVI ALBUM!

Aleksandra Prijović govorila je za domaće medije nakon jednog održanog nastupa i pričala novom albumu, pripremama za prvi solistički koncert u Beogradskoj areni, ali i o pikanterijama iz privatnog života.

- Najviše volim da gledam serije, ali je problem kada krenem, ne mogu da se zaustavim. Pre izvesnog vremena sam odlučila da uzmem par slobodnih vikenda za snimanje spotova, da provedem vreme sa porodicom, ali samo na Filipovo insistiranje, počela da gledam jednu novu seriju - izjavila je pevačica pa dodala:

- Rekla sam mu, nemoj to da mi radiš, znam šta me čeka. On mi je rekao: "Pogledaj samo prvu epizodu". Evo šta se desilo, počela sam da gledam u šest popodne i gledala do četiri ujutru. Sutradan sam od deset ujutru gledala do četiri popodne. Za dva dana sam odgledala 22 epizode. Zato i kažem, bolje da ne počinjem jer ne mogu da se zaustavi - rekla je kroz osmeh Aleksandra.

O solističkom koncertu koji uveliko priprema i kartama koje su prodate u rekordnom roku, Prijovićeva je skromno priznala koliko je ponosna na sebe.

- Ovaj album mi je bolji od prethodnog ali valjda u tome je i poenta. Imam još par spotova da snimim i to bi bilo to. Nadam se da će negde u junu izaći album. Za koncert, nisam očekivala da će se desiti ono što se desilo. Ne bih da pričam o tome, ne bih da ispadne da se hvalim. Mnogo sam srećna, ponosna sam na sebe što sam toliko ulagala u sebe i trudila se, jer ovo je rezultat - rekla je pevačica.

