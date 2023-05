BIO NAJBOLJI FRAJER U ZADRUZI, MAMIO ŽENSKI POL U PESMI ŽENA OD SULTANA, A ONDA ŠOKIRAO NASILJEM! Evo gde je danas Kenan Tahirović

Kenan Tahirović, bio je jedan od najvećih zavodnika u "Zadruzi". Svojim atraktivnim izgledom u pesmi "Žena od sultana", postao je pravi mamac za ženski pol, te su mnoge zadrugarke ludele za njegovim tamnoputim stasom.

On je u Beloj kući ozvaničio romansu sa jednom tadašnjom zadrugarkom, međutim njihova veza nije opstala napolju.

foto: Printscreen/Zadruga

Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović važili su za jedan od najskadnijih parova koji su izašli iz popularnog rijaliti programa.

Upravo zato je kao bomba nedavno odjeknula vest da je Kenan fizički nasrnuo na nju. Svoju ispovest Rialda je dala u Jutarnjem programu Kurir televizije, gde je kroz suze pričala kako ju je Kenan udario i pljunuo u lice.

- Banalna je svađa bila u pitanju. Bukvalno, promašili smo izlaz sa autoputa i tu je nastala svađa. Vozili smo se onda ka stanu, onda je on rekao da su u pravu ljudi koji su loše pričali o meni. Rekao mi je da sam devojka lakog morala. Ja sa rekla da ako je narod u pravu za to što kažu za mene, onda su u pravu i za njega, a kažu da je druge seksualne orijentacije i da ima odnose koji nisu normalni. On se na to okrenuo ka meni i pljunuo me u lice, nakon toga me je udario. Nije on mene refleksno udario. Da je on izašao i priznao šta se desilo, ja ne bih govorila o tome sad. Ja moram da ispričam svoju istinu. Onda je on izašao iz auta, ja sam se prebacila na mesto vozača a on je ostavio ključeve u sandučetu i to je to. Posle je tu bilo par poruka, on je hteo da se vrati i da se izvini, ali nakon takvih stvari nema izvinjenja. Ja njega tad nisam prijavila. Nakom svega toga nemam želju da ga vidim. Sve njegove poruke, uvrede imam sačuvane - ispričala je Rialda tada.

foto: Printscreen/Premijera

Nakon tog skandala Kenan se maksimalno povukao iz javnog sveta, a prošle godine je uhvaćen sa novom devojkom.

- Ona nije javna ličnost, ne bih otkrivao njen identitet. Ovo je prvi put ikada da nas je neko fotografisao zajedno. Jesmo, u vezi smo. Kratko je još, ali je slatko - kazao je Tahirović.

Bivši zadrugar je jednom prilikom otkrio i zašto se povukao iz medija.

- Zasitio sam se svega. Želim privatnost i uživam u svom miru koji sam imao prije te neke "Zadruge". Sada pokušavam da vratim tu svoju slobodu, mir i spokoj. I ide mi, mogu reći - rekao je on nedavno.

Kurir.rs

